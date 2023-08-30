В пермском поселке подростки избили 13-летнюю девочку

Подростка доставили в больницу и оказали ей медицинскую помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Октябрьский Пермского края подростки заманили 13-летнюю девочку в укромное место и избили ее. Они сняли инцидент на видео, сообщают местные жители. В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что девочка была доставлена в больницу.

«Несколько школьниц заманили семиклассницу на большую гору и избили ее. Наша деревня находится в низине, рядом с ней большая гора, с которой открывается красивый вид», — пишет «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на анонимный источник.

В видео, опубликованном в паблике «Реальный Октябрьский. Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», зачинщица драки заявила, что «ей было скучно». «Меня так обсуждают, но мне без разницы. Я стала знаменитой. А чего? Скучно! Мне в это лето было очень скучно, нигде не была, а теперь пусть будет лучше стыдно», — сказала она.

Как сообщает издание, побои пострадавшей зафиксировала экспертиза. В минздраве сообщили, что подростка доставили в больницу, где осмотрели ее и оказали медицинскую помощь.