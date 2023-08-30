Сотрудники СК по ЯНАО помогли детям из многодетных семей

31 августа 2023 в 03:32 Размер текста - 17 +

Детям из многодетных и малообеспеченных семей подарили портфели Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники следственного управления СК России по ЯНАО в рамках ежегодной благотворительной акции закупили портфели для детей Салехарда. Представители ведомства вручили их первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В преддверии нового учебного года сотрудники Следственного комитета РФ по ЯНАО приняли участие во всероссийской акции „Собери ребенка в школу“. В рамках акции для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации приобретаются необходимые школьные принадлежности», — написала пресс-служба на официальном сайте ведомства. Детям из таких семей закупили и вручили школьные портфели. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО школьники из многодетных семей получат выплату в размере 4327 рублей на каждого ребенка в семье. Финансовую поддержку окажут родителям 23 тысяч школьников. В основном деньги переведут тем многодетным семьям, которые состоят на учете в органах соцзащиты.

Сотрудники следственного управления СК России по ЯНАО в рамках ежегодной благотворительной акции закупили портфели для детей Салехарда. Представители ведомства вручили их первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В преддверии нового учебного года сотрудники Следственного комитета РФ по ЯНАО приняли участие во всероссийской акции „Собери ребенка в школу“. В рамках акции для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации приобретаются необходимые школьные принадлежности», — написала пресс-служба на официальном сайте ведомства. Детям из таких семей закупили и вручили школьные портфели. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО школьники из многодетных семей получат выплату в размере 4327 рублей на каждого ребенка в семье. Финансовую поддержку окажут родителям 23 тысяч школьников. В основном деньги переведут тем многодетным семьям, которые состоят на учете в органах соцзащиты.