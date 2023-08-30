30 августа 2023
29 августа 2023

Сотрудники СК по ЯНАО помогли детям из многодетных семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, портфель, образование, первый класс, рюкзак, школа, образование
Детям из многодетных и малообеспеченных семей подарили портфели Фото:

Сотрудники следственного управления СК России по ЯНАО в рамках ежегодной благотворительной акции закупили портфели для детей Салехарда. Представители ведомства вручили их первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В преддверии нового учебного года сотрудники Следственного комитета РФ по ЯНАО приняли участие во всероссийской акции „Собери ребенка в школу“. В рамках акции для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации приобретаются необходимые школьные принадлежности», — написала пресс-служба на официальном сайте ведомства. Детям из таких семей закупили и вручили школьные портфели.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО школьники из многодетных семей получат выплату в размере 4327 рублей на каждого ребенка в семье. Финансовую поддержку окажут родителям 23 тысяч школьников. В основном деньги переведут тем многодетным семьям, которые состоят на учете в органах соцзащиты.

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Сотрудники следственного управления СК России по ЯНАО в рамках ежегодной благотворительной акции закупили портфели для детей Салехарда. Представители ведомства вручили их первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В преддверии нового учебного года сотрудники Следственного комитета РФ по ЯНАО приняли участие во всероссийской акции „Собери ребенка в школу“. В рамках акции для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации приобретаются необходимые школьные принадлежности», — написала пресс-служба на официальном сайте ведомства. Детям из таких семей закупили и вручили школьные портфели. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО школьники из многодетных семей получат выплату в размере 4327 рублей на каждого ребенка в семье. Финансовую поддержку окажут родителям 23 тысяч школьников. В основном деньги переведут тем многодетным семьям, которые состоят на учете в органах соцзащиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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