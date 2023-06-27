27 июня 2023

Десятки тысяч школьников ЯНАО получат выплаты к 1 сентября

Власти ЯНАО выплатят семьям льготников пособия на подготовку детей к школе
© Служба новостей «URA.RU»
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Первоклассники первого сентября в гимназии №13. Екатеринбург, школа, первоклассники, первое сентября, гимназия13
Размер выплаты на подготовку к школе составит 4327 рублей Фото:

В ЯНАО школьники из многодетных семей получат выплату в размере 4327 рублей на каждого ребенка. Финансовую поддержку получат родители 23 тысяч школьников, сообщает пресс-служба департамента социальной защиты населения ЯНАО.

«Первые выплаты ямальцам будут перечислены уже на следующей неделе — до 7 июля. В основном получателями станут те многодетные семьи, которые состоят на учете в органах соцзащиты — им деньги поступят автоматически, без заявления», — отметила заместитель директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Юлия Третьяк на страницы департамента. Денежную поддержку могут получить дети обучающиеся как на территории ЯНАО, так и за его пределами по уважительной причине.

Граждане, которые ранее не получали пособие, а так же родители первоклассников и десятиклассников так же могут получить выплату, подав заявление самостоятельно до 1 октября, предоставив при этом справку об обучении ребенка в школе на территории ЯНАО. Прием заявлений ведется через сайт «Госуслуг», посещение МФЦ или передачу документов по почте.

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В ЯНАО школьники из многодетных семей получат выплату в размере 4327 рублей на каждого ребенка. Финансовую поддержку получат родители 23 тысяч школьников, сообщает пресс-служба департамента социальной защиты населения ЯНАО. «Первые выплаты ямальцам будут перечислены уже на следующей неделе — до 7 июля. В основном получателями станут те многодетные семьи, которые состоят на учете в органах соцзащиты — им деньги поступят автоматически, без заявления», — отметила заместитель директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Юлия Третьяк на страницы департамента. Денежную поддержку могут получить дети обучающиеся как на территории ЯНАО, так и за его пределами по уважительной причине. Граждане, которые ранее не получали пособие, а так же родители первоклассников и десятиклассников так же могут получить выплату, подав заявление самостоятельно до 1 октября, предоставив при этом справку об обучении ребенка в школе на территории ЯНАО. Прием заявлений ведется через сайт «Госуслуг», посещение МФЦ или передачу документов по почте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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