Десятки тысяч школьников ЯНАО получат выплаты к 1 сентября

Власти ЯНАО выплатят семьям льготников пособия на подготовку детей к школе

28 июня 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Размер выплаты на подготовку к школе составит 4327 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО школьники из многодетных семей получат выплату в размере 4327 рублей на каждого ребенка. Финансовую поддержку получат родители 23 тысяч школьников, сообщает пресс-служба департамента социальной защиты населения ЯНАО. «Первые выплаты ямальцам будут перечислены уже на следующей неделе — до 7 июля. В основном получателями станут те многодетные семьи, которые состоят на учете в органах соцзащиты — им деньги поступят автоматически, без заявления», — отметила заместитель директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Юлия Третьяк на страницы департамента. Денежную поддержку могут получить дети обучающиеся как на территории ЯНАО, так и за его пределами по уважительной причине. Граждане, которые ранее не получали пособие, а так же родители первоклассников и десятиклассников так же могут получить выплату, подав заявление самостоятельно до 1 октября, предоставив при этом справку об обучении ребенка в школе на территории ЯНАО. Прием заявлений ведется через сайт «Госуслуг», посещение МФЦ или передачу документов по почте.

В ЯНАО школьники из многодетных семей получат выплату в размере 4327 рублей на каждого ребенка. Финансовую поддержку получат родители 23 тысяч школьников, сообщает пресс-служба департамента социальной защиты населения ЯНАО. «Первые выплаты ямальцам будут перечислены уже на следующей неделе — до 7 июля. В основном получателями станут те многодетные семьи, которые состоят на учете в органах соцзащиты — им деньги поступят автоматически, без заявления», — отметила заместитель директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Юлия Третьяк на страницы департамента. Денежную поддержку могут получить дети обучающиеся как на территории ЯНАО, так и за его пределами по уважительной причине. Граждане, которые ранее не получали пособие, а так же родители первоклассников и десятиклассников так же могут получить выплату, подав заявление самостоятельно до 1 октября, предоставив при этом справку об обучении ребенка в школе на территории ЯНАО. Прием заявлений ведется через сайт «Госуслуг», посещение МФЦ или передачу документов по почте.