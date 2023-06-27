Десятки тысяч школьников ЯНАО получат выплаты к 1 сентября

В ЯНАО школьники из многодетных семей получат выплату в размере 4327 рублей на каждого ребенка. Финансовую поддержку получат родители 23 тысяч школьников, сообщает пресс-служба департамента социальной защиты населения ЯНАО.
«Первые выплаты ямальцам будут перечислены уже на следующей неделе — до 7 июля. В основном получателями станут те многодетные семьи, которые состоят на учете в органах соцзащиты — им деньги поступят автоматически, без заявления», — отметила заместитель директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Юлия Третьяк на страницы департамента. Денежную поддержку могут получить дети обучающиеся как на территории ЯНАО, так и за его пределами по уважительной причине.
Граждане, которые ранее не получали пособие, а так же родители первоклассников и десятиклассников так же могут получить выплату, подав заявление самостоятельно до 1 октября, предоставив при этом справку об обучении ребенка в школе на территории ЯНАО. Прием заявлений ведется через сайт «Госуслуг», посещение МФЦ или передачу документов по почте.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.