В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановске (Челябинская область) вырос гриб решетник азиатский из Красной книги. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, гриб съедобный, но встречается редко.
«Редкий гриб появился в лесах Зигальги. Обычно занесенный в Красную книгу решетник азиатский растет в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке», — отметили URA.RU в нацпарке.
Решетник имеет пурпурно-красную шляпку и виден издалека. Такого же цвета и нижняя часть ножки, а чуть выше она желтая: так же как трубчатый слой.
Гриб растет рядом с лиственницами. С этими деревьями у решетника микориза, иначе — симбиоз. Поскольку на Зигальге таких деревьев много, решетник в нацпарке изредка встречается. Гриб является съедобным, отметили в учреждении.
Гриб решетник встречается в лесах возле лиственниц
Фото: Александра Анкудинова
Занесенный в Красную книгу гриб чаще встречается на Дальнем Востоке
В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановске (Челябинская область) вырос гриб решетник азиатский из Красной книги. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, гриб съедобный, но встречается редко. «Редкий гриб появился в лесах Зигальги. Обычно занесенный в Красную книгу решетник азиатский растет в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке», — отметили URA.RU в нацпарке. Решетник имеет пурпурно-красную шляпку и виден издалека. Такого же цвета и нижняя часть ножки, а чуть выше она желтая: так же как трубчатый слой. Гриб растет рядом с лиственницами. С этими деревьями у решетника микориза, иначе — симбиоз. Поскольку на Зигальге таких деревьев много, решетник в нацпарке изредка встречается. Гриб является съедобным, отметили в учреждении.