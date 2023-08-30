30 августа 2023

В челябинском нацпарке выросли редкие грибы из Красной книги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, дикоросы, гриб, природа, пейзаж
Не только подберезовики, но и редкие грибы из Красной книги можно встретить на Зигальге Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановске (Челябинская область) вырос гриб решетник азиатский из Красной книги. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, гриб съедобный, но встречается редко.

«Редкий гриб появился в лесах Зигальги. Обычно занесенный в Красную книгу решетник азиатский растет в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке», — отметили URA.RU в нацпарке.

Решетник имеет пурпурно-красную шляпку и виден издалека. Такого же цвета и нижняя часть ножки, а чуть выше она желтая: так же как трубчатый слой.

Гриб растет рядом с лиственницами. С этими деревьями у решетника микориза, иначе — симбиоз. Поскольку на Зигальге таких деревьев много, решетник в нацпарке изредка встречается. Гриб является съедобным, отметили в учреждении.

Гриб решетник встречается в лесах возле лиственниц
Гриб решетник встречается в лесах возле лиственниц
Фото:
Занесенный в Красную книгу гриб чаще встречается на Дальнем Востоке
Занесенный в Красную книгу гриб чаще встречается на Дальнем Востоке
Фото:
Войлочно-чешуйчатый гриб имеет яркий окрас
Войлочно-чешуйчатый гриб имеет яркий окрас
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановске (Челябинская область) вырос гриб решетник азиатский из Красной книги. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, гриб съедобный, но встречается редко. «Редкий гриб появился в лесах Зигальги. Обычно занесенный в Красную книгу решетник азиатский растет в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке», — отметили URA.RU в нацпарке. Решетник имеет пурпурно-красную шляпку и виден издалека. Такого же цвета и нижняя часть ножки, а чуть выше она желтая: так же как трубчатый слой. Гриб растет рядом с лиственницами. С этими деревьями у решетника микориза, иначе — симбиоз. Поскольку на Зигальге таких деревьев много, решетник в нацпарке изредка встречается. Гриб является съедобным, отметили в учреждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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