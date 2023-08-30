На екатеринбуржца, который хотел вывезти в ОАЭ золотую цепь весом 4 кило, завели дело

31 августа 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Хозяин цепи подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, настаивая, что это — ювелирное украшение Фото: Уральское таможенное управление В отношении свердловчанина, который пытался вывезти из Кольцово в ОАЭ золотую цепь весом четыре килограмма и стоимостью 14 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Эксперты и суд признали изделие не предназначенным для личного пользования. Детали истории URA.RU рассказали в Уральском таможенном управлении. «Экспертиза установила, что это была абсолютно новая цепь из золота 999-й пробы. Рыночная стоимость данного образца товара составляет почти 14 миллионов рублей. По словам пассажира, цепь была изготовлена из приобретенных им слитков золота в мастерской и предназначена для личного пользования, носить которую он планировал на шее. Поэтому и прошел через „зеленый“ коридор, ничего не задекларировав», — пояснил и. о. начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков. Однако таможенники усомнились в словах пассажира. Цепь, найденная во время рентгеновского досмотра в его рюкзаке, не напоминала ювелирное изделие. Грубые звенья не были спаяны между собой и легко разъединялись на отдельные прутики по три сантиметра длиной. Они могли быть использованы для будущих украшений. Золотую цепь изъяли для экспертизы. В ходе расследования выяснилось, что тот же самый пассажир ранее не менее трех раз пересекал границу и перемещал золотые изделия весом два килограмма 200 граммов. К тому же, фигурант дела не смог подтвердить источник происхождения денежных средств. Исходя из всего этого, суд принял решение о признании товара не для личного пользования. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 191 УК РФ. «С 20 марта по 20 сентября 2023 года Правительство России повторно ввело временный запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Предыдущие запреты действовали с 1 февраля по 31 июля 2022 года и с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года», — напомнили правила таможенники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В отношении свердловчанина, который пытался вывезти из Кольцово в ОАЭ золотую цепь весом четыре килограмма и стоимостью 14 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Эксперты и суд признали изделие не предназначенным для личного пользования. Детали истории URA.RU рассказали в Уральском таможенном управлении. «Экспертиза установила, что это была абсолютно новая цепь из золота 999-й пробы. Рыночная стоимость данного образца товара составляет почти 14 миллионов рублей. По словам пассажира, цепь была изготовлена из приобретенных им слитков золота в мастерской и предназначена для личного пользования, носить которую он планировал на шее. Поэтому и прошел через „зеленый“ коридор, ничего не задекларировав», — пояснил и. о. начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков. Однако таможенники усомнились в словах пассажира. Цепь, найденная во время рентгеновского досмотра в его рюкзаке, не напоминала ювелирное изделие. Грубые звенья не были спаяны между собой и легко разъединялись на отдельные прутики по три сантиметра длиной. Они могли быть использованы для будущих украшений. Золотую цепь изъяли для экспертизы. В ходе расследования выяснилось, что тот же самый пассажир ранее не менее трех раз пересекал границу и перемещал золотые изделия весом два килограмма 200 граммов. К тому же, фигурант дела не смог подтвердить источник происхождения денежных средств. Исходя из всего этого, суд принял решение о признании товара не для личного пользования. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 191 УК РФ. «С 20 марта по 20 сентября 2023 года Правительство России повторно ввело временный запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Предыдущие запреты действовали с 1 февраля по 31 июля 2022 года и с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года», — напомнили правила таможенники.