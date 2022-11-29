У екатеринбуржца в аэропорту забрали золотую цепь весом 4 кило. Фото, видео

30 ноября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира с цепочкой за 10 млн рублей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Таможенники обнаружили в багаже жителя Екатеринбурга, вылетающего в Объединенные Арабские Эмираты, золотую цепочку весом четыре килограмма. Мужчина сказал, что носит ее на шее, но сотрудники таможни изъяли аксессуар и направили на экспертизу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В ходе рентгеновского досмотра багажа внимание инспектора привлек находящийся в рюкзаке внушительных размеров предмет из металла — золотая цепь весом четыре килограмма. Изделие выполнено из неспаянных между собой звеньев, предположительно из золота 999 пробы. Его общая стоимость превышает 10 млн рублей», — рассказали в ведомстве. Мужчина пояснил, что носит цепь на шее, но таможенников ответ не устроил. Ее изъяли и отправили на экспертизу, по итогам которой определят характер изделия. С 1 сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года в России ввели запрет на вывоз лома для драгоценных металлов. Ранее URA.RU сообщало, что предпринимательница из Екатеринбурга попыталась провезти 123 килограмма поддельной люксовой одежды общей стоимостью почти на три миллиона рублей. Среди товара были футболки, костюмы и брюки, выполненные копиями таких известных брендов, как Louis Vuitton, Karl Lagerfeld, Dior, Givenchy, Lacoste, Ferrari и другие. Мужчина заявил, что цепь предназначена для личного пользования Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Таможенники обнаружили в багаже жителя Екатеринбурга, вылетающего в Объединенные Арабские Эмираты, золотую цепочку весом четыре килограмма. Мужчина сказал, что носит ее на шее, но сотрудники таможни изъяли аксессуар и направили на экспертизу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В ходе рентгеновского досмотра багажа внимание инспектора привлек находящийся в рюкзаке внушительных размеров предмет из металла — золотая цепь весом четыре килограмма. Изделие выполнено из неспаянных между собой звеньев, предположительно из золота 999 пробы. Его общая стоимость превышает 10 млн рублей», — рассказали в ведомстве. Мужчина пояснил, что носит цепь на шее, но таможенников ответ не устроил. Ее изъяли и отправили на экспертизу, по итогам которой определят характер изделия. С 1 сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года в России ввели запрет на вывоз лома для драгоценных металлов. Ранее URA.RU сообщало, что предпринимательница из Екатеринбурга попыталась провезти 123 килограмма поддельной люксовой одежды общей стоимостью почти на три миллиона рублей. Среди товара были футболки, костюмы и брюки, выполненные копиями таких известных брендов, как Louis Vuitton, Karl Lagerfeld, Dior, Givenchy, Lacoste, Ferrari и другие.