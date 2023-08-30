30 августа 2023

Природнадзор ХМАО заставил мэрию убрать нелегальную свалку

© Служба новостей «URA.RU»
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Чермет. Пункт приема. Курган , металл, металлолом, свалка, чермет, пункт приема
Природнадзор заставил мэрию Нягани избавиться от свалки Фото:

Природнадзор ХМАО заставил мэрию Нягани ликвидировать незаконную свалку отходов. Информация появилась на официальной странице ведомства в социальной сети «Вконтакте».

«Инспекторы Октябрьского отдела приняли меры в рамках своих полномочий. В августе при повторном осмотре территории установлен факт ликвидации захламления», — указано в публикации.

Жители Нягани пожаловались в ведомство на свалку в июле. Факт захламления подтвердился.

Ранее URA.RU писало о том, что Ветеринарный центр ХМАО нашел свалку рогатого скота. На территории Ханты-Мансийска провели дезинфекцию и взяли пробы для проведения лабораторных исследований на сибирскую язву

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Природнадзор ХМАО заставил мэрию Нягани ликвидировать незаконную свалку отходов. Информация появилась на официальной странице ведомства в социальной сети «Вконтакте». «Инспекторы Октябрьского отдела приняли меры в рамках своих полномочий. В августе при повторном осмотре территории установлен факт ликвидации захламления», — указано в публикации. Жители Нягани пожаловались в ведомство на свалку в июле. Факт захламления подтвердился. Ранее URA.RU писало о том, что Ветеринарный центр ХМАО нашел свалку рогатого скота. На территории Ханты-Мансийска провели дезинфекцию и взяли пробы для проведения лабораторных исследований на сибирскую язву
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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