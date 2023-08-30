Природнадзор ХМАО заставил мэрию убрать нелегальную свалку

31 августа 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Природнадзор заставил мэрию Нягани избавиться от свалки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Природнадзор ХМАО заставил мэрию Нягани ликвидировать незаконную свалку отходов. Информация появилась на официальной странице ведомства в социальной сети «Вконтакте». «Инспекторы Октябрьского отдела приняли меры в рамках своих полномочий. В августе при повторном осмотре территории установлен факт ликвидации захламления», — указано в публикации. Жители Нягани пожаловались в ведомство на свалку в июле. Факт захламления подтвердился. Ранее URA.RU писало о том, что Ветеринарный центр ХМАО нашел свалку рогатого скота. На территории Ханты-Мансийска провели дезинфекцию и взяли пробы для проведения лабораторных исследований на сибирскую язву

Природнадзор ХМАО заставил мэрию Нягани ликвидировать незаконную свалку отходов. Информация появилась на официальной странице ведомства в социальной сети «Вконтакте». «Инспекторы Октябрьского отдела приняли меры в рамках своих полномочий. В августе при повторном осмотре территории установлен факт ликвидации захламления», — указано в публикации. Жители Нягани пожаловались в ведомство на свалку в июле. Факт захламления подтвердился. Ранее URA.RU писало о том, что Ветеринарный центр ХМАО нашел свалку рогатого скота. На территории Ханты-Мансийска провели дезинфекцию и взяли пробы для проведения лабораторных исследований на сибирскую язву