Природнадзор ХМАО заставил мэрию убрать нелегальную свалку

Природнадзор ХМАО заставил мэрию Нягани ликвидировать незаконную свалку отходов. Информация появилась на официальной странице ведомства в социальной сети «Вконтакте».
«Инспекторы Октябрьского отдела приняли меры в рамках своих полномочий. В августе при повторном осмотре территории установлен факт ликвидации захламления», — указано в публикации.
Жители Нягани пожаловались в ведомство на свалку в июле. Факт захламления подтвердился.
Ранее URA.RU писало о том, что Ветеринарный центр ХМАО нашел свалку рогатого скота. На территории Ханты-Мансийска провели дезинфекцию и взяли пробы для проведения лабораторных исследований на сибирскую язву
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