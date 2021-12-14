Девушка, которой муж отрубил руки, отсудила у РФ 370 тысяч евро

14 декабря 2021 в 17:00 Размер текста - 17 +

Маргарита получит 370 тысяч евро компенсации за моральный ущерб, решил суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил РФ выплатить россиянке, лишившейся кистей рук, Маргарите Грачевой компенсацию в размере 370 тысяч евро (почти 30,7 миллионов рублей). Решение суда опубликовано на сайте ЕСПЧ. «Российские власти не смогли создать правовую основу для эффективной борьбы с насилием в семье; они не оценили риски повторного насилия; и они не провели эффективного расследования домашнего насилия, которому подверглись заявители. ЕСПЧ рекомендовал безотлагательно внести изменения во внутреннее законодательство и практику для предотвращения подобных нарушений.», — указано на сайте ЕСПЧ. Три года назад муж Маргариты Грачевой из-за ревности увез ее в лес и отрубил ей кисти рук. Мужчина добровольно сдался полиции после того, как отвез Маргариту в больницу. В ноябре 2018 года его приговорили к 14 годам лишения свободы. Спустя 2 года, в августе 2020 Маргарита поделилась новостями о новом избраннике. Она отметила, что дети с новым женихом отлично ладят. В сентябре 2020 они поженились, спустя год у них родился общий ребенок. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил РФ выплатить россиянке, лишившейся кистей рук, Маргарите Грачевой компенсацию в размере 370 тысяч евро (почти 30,7 миллионов рублей). Решение суда опубликовано на сайте ЕСПЧ. «Российские власти не смогли создать правовую основу для эффективной борьбы с насилием в семье; они не оценили риски повторного насилия; и они не провели эффективного расследования домашнего насилия, которому подверглись заявители. ЕСПЧ рекомендовал безотлагательно внести изменения во внутреннее законодательство и практику для предотвращения подобных нарушений.», — указано на сайте ЕСПЧ. Три года назад муж Маргариты Грачевой из-за ревности увез ее в лес и отрубил ей кисти рук. Мужчина добровольно сдался полиции после того, как отвез Маргариту в больницу. В ноябре 2018 года его приговорили к 14 годам лишения свободы. Спустя 2 года, в августе 2020 Маргарита поделилась новостями о новом избраннике. Она отметила, что дети с новым женихом отлично ладят. В сентябре 2020 они поженились, спустя год у них родился общий ребенок.