Большинство пермяков выступает за запрет сервиса аренды электросамокатов

Горожане недовольны тем, что самокаты брошены где попало Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Перми высказались за запрет сервисов предоставления электросамокатов в аренду. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом Superjob. В пресс-службе сервиса URA.RU пояснили, что опрос проводился 27—28 августа, в нем участвовало «экономически активное» население города.

«62% пермяков считают, что следует запретить сервисы аренды электросамокатов. Электросамокаты часто бросают на тротуаре или на остановке общественного транспорта. Это очень опасный вид транспорта, особенно когда на нем едут по два человека. Электросамокатами иногда управляют люди в нетрезвом виде, не достигшие совершеннолетия, грубо нарушающие ПДД. В результате происходит большое количество аварий», — приводит сервис Superjob доводы респондентов.

Еще 25% горожан высказались против запрета сервиса предоставления электросамокатов. По мнению опрошенных, имеет смысл ввести возрастные ограничения на управления транспортным средством, но полностью запрещать их не нужно. Также пермяки отметили, что электросамокаты позволяют удобно передвигаться по городу.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае участились дорожно-транспортные происшествия с участием электросамокатов. Большинство жителей краевой столицы высказывались за введение ограничений при вождении данного вида транспорта.