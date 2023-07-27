В Пермском крае участились ДТП с участием электросамокатов

В Госавтоинспекции обеспокоены тем, что водители СИМ не спешиваются на пешеходных переходах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На территории Прикамья участились случаи ДТП с участием электросамокатов, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Аналитики отмечают, что в регионе с начала года произошло 68 аварий. В краевой ГИБДД сообщали, что в прошлом году было зафиксировано всего 24 таких происшествия.

«С начала года количество дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ выросло почти на 182%. Больше всего таких аварий произошло в Москве (238 случаев), Санкт-Петербурге (64 инцидента), Пермском крае (68 аварий), Тюменской (66 ДТП), Омской (63 происшествия), Челябинской (48 случаев) и Свердловской (34 ДТП) областях», — передают «Известия», ссылаясь на отчет Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

Как правило, ДТП с участием СИМ происходят на перекрестках, тротуарах и в пешеходных зонах. Пересечение водителями этих транспортных средства проезжих частей в неположенных местах и нежелание спешиваться на пешеходных переходах являются основными причинами аварий.

Электросамокаты приравняли к транспортным средствам в конце марта. Такое решение принял Верховный суд РФ. По данным сервиса Woosh, в этом году пермяки стали в 2,5 раза чаще кататься на электросамокатах.