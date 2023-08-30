В Свердловской области продолжают стремительно падать цены на овощи

В Свердловской области упали цены на картофель, капусту, лук и морковь. Еще неделю назад они подешевели в среднем на 10,07%. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.
«С 21 по 28 августа 2023 года килограмм картофеля упал в цене на 10,8%. Теперь за него придется заплатить 37,16 рублей. За тот же вес капусты устанавливают цену в 42,36 рублей (-11,87%). Килограмм лука подешевел до 39,52 рублей (-10,57%). Кило моркови в свердловских магазинах упал в цене до 59,92 рублей (-5,8%)», — следует из документа Свердловскстата. В аналитике на прошлой недели вышеперечисленные овощи подешевели в среднем на 10,07%.
Обратную тенденцию показали свекла, огурцы и помидоры. В среднем они подорожали на 1,51%.
Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале упали цены на картофель, помидор, капусту, лук, свеклу и морковь. Общий спад составил 9,77%.
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