На Украине заменят министра обороны

Министр обороны Украины Резников уйдет со своего поста
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Алексей Резников (на фото) уйдет в отставку в первую неделю сентября, сказал Ярослав Железняк Фото:

Министр обороны Украины Алексей резников покинет свой пост на следующей неделе и станет послом в Великобритании. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Итак, по моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Если не будет еще громких скандалов до этого времени. <…> По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября», — написал Ярослав Железняк в своем telegram-канале. По словам депутата, на место нового главы оборонного ведомства будет рассматриваться глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Ранее СМИ писали о том, что Резников оказался в центре коррупционного скандала, связанного с закупкой министерством курток для ВСУ. После этого пресса писала о возможной отставке главы украинского оборонного ведомства. Тогда Резников заявил, что в случае подтверждения коррупционных схем он покинет свой пост, передает MK.RU.

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Министр обороны Украины Алексей резников покинет свой пост на следующей неделе и станет послом в Великобритании. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. «Итак, по моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Если не будет еще громких скандалов до этого времени. <…> По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября», — написал Ярослав Железняк в своем telegram-канале. По словам депутата, на место нового главы оборонного ведомства будет рассматриваться глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Ранее СМИ писали о том, что Резников оказался в центре коррупционного скандала, связанного с закупкой министерством курток для ВСУ. После этого пресса писала о возможной отставке главы украинского оборонного ведомства. Тогда Резников заявил, что в случае подтверждения коррупционных схем он покинет свой пост, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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