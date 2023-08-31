На Украине заменят министра обороны

Министр обороны Украины Резников уйдет со своего поста

31 августа 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Алексей Резников (на фото) уйдет в отставку в первую неделю сентября, сказал Ярослав Железняк Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Министр обороны Украины Алексей резников покинет свой пост на следующей неделе и станет послом в Великобритании. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. «Итак, по моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Если не будет еще громких скандалов до этого времени. <…> По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября», — написал Ярослав Железняк в своем telegram-канале. По словам депутата, на место нового главы оборонного ведомства будет рассматриваться глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Ранее СМИ писали о том, что Резников оказался в центре коррупционного скандала, связанного с закупкой министерством курток для ВСУ. После этого пресса писала о возможной отставке главы украинского оборонного ведомства. Тогда Резников заявил, что в случае подтверждения коррупционных схем он покинет свой пост, передает MK.RU .

Министр обороны Украины Алексей резников покинет свой пост на следующей неделе и станет послом в Великобритании. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. «Итак, по моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Если не будет еще громких скандалов до этого времени. <…> По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября», — написал Ярослав Железняк в своем telegram-канале. По словам депутата, на место нового главы оборонного ведомства будет рассматриваться глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Ранее СМИ писали о том, что Резников оказался в центре коррупционного скандала, связанного с закупкой министерством курток для ВСУ. После этого пресса писала о возможной отставке главы украинского оборонного ведомства. Тогда Резников заявил, что в случае подтверждения коррупционных схем он покинет свой пост, передает MK.RU.