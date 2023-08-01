В Киеве ходят слухи об отставке министра обороны Резникова

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, резников алексей, stock
Алексей Резников может занять пост посла Украины в Великобритании, заявил Алексей Гончаренко Фото:

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассматривается в качестве возможного посланника в Британии, поскольку в Офисе президента уже долгое время обсуждают его снятие с поста министра обороны. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«В ОП уже давно думают снять Резникова с поста главы Минобороны. Он может быть назначен послом в Британии», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что об увольнении Резникова раздумывают еще с момента коррупционного скандала с ценами на яйца. В то же время сам Резников не против уйти с должности министра и перейти в Министерство юстиции.

Однако, после увольнения Вадима Пристайко с должности посла в Великобритании, в Офисе президента решили придерживаться новой традиции и отправить в Британию не профессионального дипломата, а министра. Предварительно в Офисе президента узнавали, как будет воспринят Резников в Британии, и получили положительный ответ, заключил Гончаренко.

Место посла Украины в Великобритании освободилось после того, как украинский президент Владимир Зеленский уволил украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко из-за критики в свой адрес. Алексей Резников также ранее оказался в скандале после того, как озвучил потери ВСУ. Эта ситуация вызвала негативную реакцию на Западе. В интервью испанским журналистам Резников заявил, что общая численность потерь за время боевого конфликта оказалась меньше, чем число погибших в землетрясениях в Турции в феврале 2023 года. Однако, он отказался уточнить точную цифру потерь, передает «Утро.ру».

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассматривается в качестве возможного посланника в Британии, поскольку в Офисе президента уже долгое время обсуждают его снятие с поста министра обороны. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «В ОП уже давно думают снять Резникова с поста главы Минобороны. Он может быть назначен послом в Британии», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что об увольнении Резникова раздумывают еще с момента коррупционного скандала с ценами на яйца. В то же время сам Резников не против уйти с должности министра и перейти в Министерство юстиции. Однако, после увольнения Вадима Пристайко с должности посла в Великобритании, в Офисе президента решили придерживаться новой традиции и отправить в Британию не профессионального дипломата, а министра. Предварительно в Офисе президента узнавали, как будет воспринят Резников в Британии, и получили положительный ответ, заключил Гончаренко. Место посла Украины в Великобритании освободилось после того, как украинский президент Владимир Зеленский уволил украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко из-за критики в свой адрес. Алексей Резников также ранее оказался в скандале после того, как озвучил потери ВСУ. Эта ситуация вызвала негативную реакцию на Западе. В интервью испанским журналистам Резников заявил, что общая численность потерь за время боевого конфликта оказалась меньше, чем число погибших в землетрясениях в Турции в феврале 2023 года. Однако, он отказался уточнить точную цифру потерь, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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