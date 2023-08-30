Полиция выявила банду, организовавшую незаконную миграцию в ХМАО

Нижневартовских бизнесменов заподозрили в легализации мигрантов Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Полиция Нижневартовска заподозрила двух местных жителей в организации незаконной миграции. На сайте ведомства появилась информация о том, что фигурантами уголовного дела стали генеральный директор коммерческой организации и его заместитель, которые в обход закона легализовали 52 иностранца.

«Полицейские установили, что 32-летний генеральный директор коммерческой организации и его 34-летний заместитель с апреля по август 2023 года организовали незаконную миграцию 52 иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие», — указано в публикации ведомства.

По версии следствия, фигуранты регистрировали мигрантов за деньги на территории Нижневартовска. «С ними заключались фиктивные трудовые договоры. Общий доход от незаконной легализации иностранцев составил 250 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что глава НАК Кирилл Кабанов анонсировал громкое уголовное дело в Нижневартовске. Представители «Русской общины» обратились с жалобой к силовикам на торговлю гражданством РФ.