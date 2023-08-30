Компания тюменского правительства пускает «с молотка» крупный агрокомплекс. Скрин

Тюменский агротехцентр выставил на продажу комплекс с землей и мойкой для комбайнов

31 августа 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Комплекс состоит из участка земли, административного здания, гаражей, мойки для комбайнов и необходимой инфраструктуры Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Тюменский агротехцентр, созданный областным правительством как оператор заготовки и оптовой продажи тюменского зерна, выставил на продажу большой комплекс с административным зданием, гаражами и мойкой для комбайнов. Аукцион начальной стоимостью 11,1 миллиона рублей объявлен и опубликован на площадке «Сбербанк АСТ». «Аукцион № SBR028-2308300012.1, заказчик — АО „Агротехнический центр“. Объект продажи — объекты имущественного комплекса, расположенные в рабочем поселке Голышманово. стартовая цена аукциона 11,1 млн рублей, заявки принимаются до 30 сентября 2023 года». — сообщает платформа. В закупке так же отмечено, что эти активы являются непрофильными для агротехнического центра. Приложенное к закупке описание объекта сообщается, что комплекс состоит из земельного участка, здания площадью более 5,5 тысяч квадратных метров, собственной подстанции, заправочной станции, мойки для комбайнов и другой инфраструктуры. Система СБИС сообщает, что в настоящий момент агротехцентр не имеет финансовых рисков, а его прибыль по итогам 2022 года превысила 67 миллионов рублей. URA.RU направило агротехцентру запрос с просьбой прокомментировать назначение комплекса и причины его продажи. На момент публикации ответ ожидается.

Тюменский агротехцентр, созданный областным правительством как оператор заготовки и оптовой продажи тюменского зерна, выставил на продажу большой комплекс с административным зданием, гаражами и мойкой для комбайнов. Аукцион начальной стоимостью 11,1 миллиона рублей объявлен и опубликован на площадке «Сбербанк АСТ». «Аукцион № SBR028-2308300012.1, заказчик — АО „Агротехнический центр“. Объект продажи — объекты имущественного комплекса, расположенные в рабочем поселке Голышманово. стартовая цена аукциона 11,1 млн рублей, заявки принимаются до 30 сентября 2023 года». — сообщает платформа. В закупке так же отмечено, что эти активы являются непрофильными для агротехнического центра. Приложенное к закупке описание объекта сообщается, что комплекс состоит из земельного участка, здания площадью более 5,5 тысяч квадратных метров, собственной подстанции, заправочной станции, мойки для комбайнов и другой инфраструктуры. Система СБИС сообщает, что в настоящий момент агротехцентр не имеет финансовых рисков, а его прибыль по итогам 2022 года превысила 67 миллионов рублей. URA.RU направило агротехцентру запрос с просьбой прокомментировать назначение комплекса и причины его продажи. На момент публикации ответ ожидается.