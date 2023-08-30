Школы Екатеринбурга получили новые учебники по истории 31 августа 2023 в 12:43 Размер текста - 17 + Екатеринбургские школы получили учебники по истории с разделом про СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU Во все школы Екатеринбурга были доставлены новые государственные учебники истории для 10-11 классов, содержащие разделы, посвященные спецоперации на Украине. Об этом рассказал начальник департамента образования города Константин Шевченко. «Сегодня все школы Екатеринбурга получили единые учебники истории для 10-11 классов. Параллели 10-11 классов начнут обучение по новым учебникам истории», — рассказал URA.RU Константин Шевченко во время брифинга посвященного началу учебного года. По его словам, о новом учебнике сообщало министерство просвещения. Также в анонсировании активно принимало участие министерство образования молодежной политики Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в новый учебник по истории добавили раздел про специальную военную операцию на Украине. Член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения РФ Михаил Мягков рассказал, что в новом издании будут представлены не только причины и ход спецоперации, но и подвиги российских военнослужащих. Во все школы Екатеринбурга были доставлены новые государственные учебники истории для 10-11 классов, содержащие разделы, посвященные спецоперации на Украине. Об этом рассказал начальник департамента образования города Константин Шевченко. «Сегодня все школы Екатеринбурга получили единые учебники истории для 10-11 классов. Параллели 10-11 классов начнут обучение по новым учебникам истории», — рассказал URA.RU Константин Шевченко во время брифинга посвященного началу учебного года. По его словам, о новом учебнике сообщало министерство просвещения. Также в анонсировании активно принимало участие министерство образования молодежной политики Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в новый учебник по истории добавили раздел про специальную военную операцию на Украине. Член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения РФ Михаил Мягков рассказал, что в новом издании будут представлены не только причины и ход спецоперации, но и подвиги российских военнослужащих. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям