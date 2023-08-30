Школы Екатеринбурга получили новые учебники по истории

Во все школы Екатеринбурга были доставлены новые государственные учебники истории для 10-11 классов, содержащие разделы, посвященные спецоперации на Украине. Об этом рассказал начальник департамента образования города Константин Шевченко.
«Сегодня все школы Екатеринбурга получили единые учебники истории для 10-11 классов. Параллели 10-11 классов начнут обучение по новым учебникам истории», — рассказал URA.RU Константин Шевченко во время брифинга посвященного началу учебного года.
По его словам, о новом учебнике сообщало министерство просвещения. Также в анонсировании активно принимало участие министерство образования молодежной политики Свердловской области.
Ранее URA.RU сообщало, что в новый учебник по истории добавили раздел про специальную военную операцию на Украине. Член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения РФ Михаил Мягков рассказал, что в новом издании будут представлены не только причины и ход спецоперации, но и подвиги российских военнослужащих.
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