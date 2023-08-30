30 августа 2023

Школы Екатеринбурга получили новые учебники по истории

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, учебник, подготовка, студенты, сессия
Екатеринбургские школы получили учебники по истории с разделом про СВО Фото:

Во все школы Екатеринбурга были доставлены новые государственные учебники истории для 10-11 классов, содержащие разделы, посвященные спецоперации на Украине. Об этом рассказал начальник департамента образования города Константин Шевченко.

«Сегодня все школы Екатеринбурга получили единые учебники истории для 10-11 классов. Параллели 10-11 классов начнут обучение по новым учебникам истории», — рассказал URA.RU Константин Шевченко во время брифинга посвященного началу учебного года.

По его словам, о новом учебнике сообщало министерство просвещения. Также в анонсировании активно принимало участие министерство образования молодежной политики Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в новый учебник по истории добавили раздел про специальную военную операцию на Украине. Член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения РФ Михаил Мягков рассказал, что в новом издании будут представлены не только причины и ход спецоперации, но и подвиги российских военнослужащих.

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Во все школы Екатеринбурга были доставлены новые государственные учебники истории для 10-11 классов, содержащие разделы, посвященные спецоперации на Украине. Об этом рассказал начальник департамента образования города Константин Шевченко. «Сегодня все школы Екатеринбурга получили единые учебники истории для 10-11 классов. Параллели 10-11 классов начнут обучение по новым учебникам истории», — рассказал URA.RU Константин Шевченко во время брифинга посвященного началу учебного года. По его словам, о новом учебнике сообщало министерство просвещения. Также в анонсировании активно принимало участие министерство образования молодежной политики Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в новый учебник по истории добавили раздел про специальную военную операцию на Украине. Член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения РФ Михаил Мягков рассказал, что в новом издании будут представлены не только причины и ход спецоперации, но и подвиги российских военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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