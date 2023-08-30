В Тюменской области будут судить «смотрящего» за Ишимом

Жителя Тюменской области будут судить за организацию ОПГ

Банда «смотрящего» за Ишимом вымогала деньги у местных жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Ишима (Тюменская область) пойдет под суд по ст. 210.1 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает telegram-канал региональной прокуратуры. Там уточнили, что в криминальных кругах мужчина считался «смотрящим» за городом, занимался вымогательством и участвовал в разбойном нападении.

«Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя г. Ишима. Он обвиняется по ст. 210.1 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии; п. „а“ ч. 2 ст. 163 УК РФ — вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору;, п.„а, в“ ч. 2 ст. 163 УК РФ — вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия; ч. 2 ст. 162 УК РФ — разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия; ч. 1 ст. 163 УК РФ — вымогательство», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в 2014 году мужчина получил статус «положенца» и возглавил преступную иерархию Ишима и Ишимского района. Он взял на себя функции по управлению преступной деятельностью лиц, входящих в криминальную среду и собирал с их помощью деньги и материальные ценности для пополнения так называемого «общака». В период с сентября 2019 года по апрель 2022 года обвиняемый в составе группировки совершил разбойное нападение и вымогал деньги у местных жителей.

Заниматься рассмотрением уголовного дела будет Тюменский областной суд. Ранее агентство писало о том, что суд вынес приговор в отношении членов банды «смотрящего» за Тюменью. Участники криминального сообщества были задержаны после того, как силовикам на них пожаловались проститутки.