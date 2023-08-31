Балицкий: ВСУ теряют тысячи бойцов каждые два часа

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, stock
ВСУ терпят большие потери на запорожском направлении, сказал Евгений Балицкий Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждые два часа теряют тысячи военных при наступлении в Запорожье. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«По сути, каждые два-три часа гибнут по две бригады солдат из числа ВСУ, не считая западной техники, потерю которой они переживают болезненнее, чем потерю простых солдат», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, у украинских войск на запорожском направлении все больше и больше проявляются признаки усталости. Кроме того, ссылаясь на разведку РФ врио губернатора заявил о панических настроениях у противника.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил об огромных потерях ВСУ под запорожским поселком Работино. Он подчеркнул, что даже британские танки не помогают украинским войскам на поле боя. Про большие потери Киева в Запорожской области говорил также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждые два часа теряют тысячи военных при наступлении в Запорожье. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. «По сути, каждые два-три часа гибнут по две бригады солдат из числа ВСУ, не считая западной техники, потерю которой они переживают болезненнее, чем потерю простых солдат», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, у украинских войск на запорожском направлении все больше и больше проявляются признаки усталости. Кроме того, ссылаясь на разведку РФ врио губернатора заявил о панических настроениях у противника. Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил об огромных потерях ВСУ под запорожским поселком Работино. Он подчеркнул, что даже британские танки не помогают украинским войскам на поле боя. Про большие потери Киева в Запорожской области говорил также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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