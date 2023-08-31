Балицкий: ВСУ теряют тысячи бойцов каждые два часа

31 августа 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

ВСУ терпят большие потери на запорожском направлении, сказал Евгений Балицкий Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждые два часа теряют тысячи военных при наступлении в Запорожье. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. «По сути, каждые два-три часа гибнут по две бригады солдат из числа ВСУ, не считая западной техники, потерю которой они переживают болезненнее, чем потерю простых солдат», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, у украинских войск на запорожском направлении все больше и больше проявляются признаки усталости. Кроме того, ссылаясь на разведку РФ врио губернатора заявил о панических настроениях у противника. Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил об огромных потерях ВСУ под запорожским поселком Работино. Он подчеркнул, что даже британские танки не помогают украинским войскам на поле боя. Про большие потери Киева в Запорожской области говорил также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает RT.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждые два часа теряют тысячи военных при наступлении в Запорожье. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. «По сути, каждые два-три часа гибнут по две бригады солдат из числа ВСУ, не считая западной техники, потерю которой они переживают болезненнее, чем потерю простых солдат», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, у украинских войск на запорожском направлении все больше и больше проявляются признаки усталости. Кроме того, ссылаясь на разведку РФ врио губернатора заявил о панических настроениях у противника. Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил об огромных потерях ВСУ под запорожским поселком Работино. Он подчеркнул, что даже британские танки не помогают украинским войскам на поле боя. Про большие потери Киева в Запорожской области говорил также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает RT.