30 августа 2023

На челябинской телебашне в День знаний покажут первый звонок

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на челябинском РТПЦ и акции Зажги телебашню. Челябинск, не публиковать
Телебашню в Челябинске украсят ко Дню знаний Фото:

На челябинской телебашне в День знаний покажут первый звонок. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

«1 сентября на телебашне будет включена торжественная архитектурно-художественная подсветка в честь Дня знаний. В этот день с 20:30 часов на башне появятся алфавит, школьный колокольчик, цветные карандаши и осенний листопад», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом работники телерадиопередающей системы хотят поздравить школьников и учителей с началом учебного года. В Челябинской области работают 818 организаций общего образования с численностью учащихся более 430 тысяч человек.

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На челябинской телебашне в День знаний покажут первый звонок. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. «1 сентября на телебашне будет включена торжественная архитектурно-художественная подсветка в честь Дня знаний. В этот день с 20:30 часов на башне появятся алфавит, школьный колокольчик, цветные карандаши и осенний листопад», — сообщили в пресс-службе ведомства. Таким образом работники телерадиопередающей системы хотят поздравить школьников и учителей с началом учебного года. В Челябинской области работают 818 организаций общего образования с численностью учащихся более 430 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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