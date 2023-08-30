На челябинской телебашне в День знаний покажут первый звонок. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.
«1 сентября на телебашне будет включена торжественная архитектурно-художественная подсветка в честь Дня знаний. В этот день с 20:30 часов на башне появятся алфавит, школьный колокольчик, цветные карандаши и осенний листопад», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Таким образом работники телерадиопередающей системы хотят поздравить школьников и учителей с началом учебного года. В Челябинской области работают 818 организаций общего образования с численностью учащихся более 430 тысяч человек.
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