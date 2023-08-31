Песков сообщил о начале обсуждения условий новой «зерновой сделки»

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил о готовности России вернуться к зерновой сделке, если будут выполнены ее условия Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия в ближайшее время намерена обсудить условия новой зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Каких-то конкретных итогов обсуждения [условий черноморской инициативы] пока нет. Но предстоит сегодня и в ближайшее время обсуждение этой темы. Трудно сказать, насколько это будет результативно, но будучи ответственным поставщиком зерна, Россия принимает участие в этих обсуждениях», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва готова возобновить договоренности, как только будут выполнены все необходимые условия.

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Россия в ближайшее время намерена обсудить условия новой зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Каких-то конкретных итогов обсуждения [условий черноморской инициативы] пока нет. Но предстоит сегодня и в ближайшее время обсуждение этой темы. Трудно сказать, насколько это будет результативно, но будучи ответственным поставщиком зерна, Россия принимает участие в этих обсуждениях», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва готова возобновить договоренности, как только будут выполнены все необходимые условия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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