Песков сообщил о начале обсуждения условий новой «зерновой сделки»

Россия в ближайшее время намерена обсудить условия новой зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Каких-то конкретных итогов обсуждения [условий черноморской инициативы] пока нет. Но предстоит сегодня и в ближайшее время обсуждение этой темы. Трудно сказать, насколько это будет результативно, но будучи ответственным поставщиком зерна, Россия принимает участие в этих обсуждениях», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва готова возобновить договоренности, как только будут выполнены все необходимые условия.
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