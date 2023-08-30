Иностранец, прикуривший от Вечного огня в Кургане, старался покорить девушку

В Кургане отложили суд над иностранцем, который прикурил от Вечного огня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иностранец, которого обвиняют в оскорблении памяти павших за нетрезвое прикуривание от Вечного огня в Кургане, пытался развлечь девушку. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на заседании, где судят иностранного гражданина.

«1 марта 2023 года Пайгир Халид, находясь в нетрезвом виде, поставил бутылку на постамент <…> подарил цветы гражданке К., прикурил от пламени Вечного огня, танцевал возле монумента», — сообщил представитель прокуратуры. Тем самым мужчина, по мнению обвинения, публично выказал неуважение к памяти павших в Великой Отечественной войне. Подсудимый свою вину в оскорблении памяти не признал.

30-летнего уроженца Афганистана задержали сотрудники ППС после просмотра видеокамер, зафиксировавших его поведение в нетрезвом виде. Было возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 ч.3 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично). Максимальное наказание по данной статье составляет до трех лет лишения свободы.

На заседание были вызваны сотрудники полиции, задержавшие подсудимого. Однако они по повесткам не явились. Их вызовут повторно.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Прокуратура попросила продлить срок содержания еще на полгода. Суд вынес решение об удовлетворении прошения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали иностранца. Уголовное дело возбудили после того, как пьяный мужчина подкурил от Вечного огня и его задержала полиция.