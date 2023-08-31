Минкульт сорвал премьеру «Барби» и «Оппенгеймера» в России

«Барби» и «Оппенгеймера» не покажут в РФ из-за несоответствия ценностям
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Кинотеатр "Салют". Екатеринбург, кресла, кинозал, кинотеатр салют
Минкульт отказался пускать «Барби» и «Оппенгеймера» в кинотеатры РФ Фото:

Министерство культуры РФ отказалось пускать фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» в российский кинопрокат из-за несоответствия российским моральным ценностям. Как пояснили в Минкульте, кинокартины не способствуют укреплению в стране нравственных ценностей.

«Полагаем, что предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы: „Барби“ и „Оппенгеймер“ не отвечают целям и задачам<…> по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — заявили в Минкульте. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Барби» и «Оппенгеймер» могут появиться в российских кинотеатрах гораздо позже мировой премьеры. В СМИ также допускали, что киноленты могут вовсе не появиться в отечественном прокате. Позже в студии озвучки и дубляжа Red Head Sound заявили, что кино о Барби в России могут показать уже 9 сентября.

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Министерство культуры РФ отказалось пускать фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» в российский кинопрокат из-за несоответствия российским моральным ценностям. Как пояснили в Минкульте, кинокартины не способствуют укреплению в стране нравственных ценностей. «Полагаем, что предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы: „Барби“ и „Оппенгеймер“ не отвечают целям и задачам<…> по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — заявили в Минкульте. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС. Ранее сообщалось, что «Барби» и «Оппенгеймер» могут появиться в российских кинотеатрах гораздо позже мировой премьеры. В СМИ также допускали, что киноленты могут вовсе не появиться в отечественном прокате. Позже в студии озвучки и дубляжа Red Head Sound заявили, что кино о Барби в России могут показать уже 9 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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