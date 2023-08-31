Минкульт сорвал премьеру «Барби» и «Оппенгеймера» в России

Министерство культуры РФ отказалось пускать фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» в российский кинопрокат из-за несоответствия российским моральным ценностям. Как пояснили в Минкульте, кинокартины не способствуют укреплению в стране нравственных ценностей.
«Полагаем, что предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы: „Барби“ и „Оппенгеймер“ не отвечают целям и задачам<…> по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — заявили в Минкульте. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.
Ранее сообщалось, что «Барби» и «Оппенгеймер» могут появиться в российских кинотеатрах гораздо позже мировой премьеры. В СМИ также допускали, что киноленты могут вовсе не появиться в отечественном прокате. Позже в студии озвучки и дубляжа Red Head Sound заявили, что кино о Барби в России могут показать уже 9 сентября.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.