Появилась дата премьеры «Барби» в российских кинотеатрах в дубляже

Фильм «Барби» в дубляже покажут в кинотеатрах России девятого сентября. Об этом рассказали в соцсетях.
«Фильм в дубляже Red Head Sound с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других будет доступен во многих кинотеатрах России уже 9 сентября», — сообщила студия перевода, озвучки и дубляжа Red Head Sound в социальной сети «Вконтакте». Там отметили, что запись «Барби» завершена, при этом прокат фильма будет цифровой копией высочайшего качества и начнется в срок.
Российская газета «Ведомости» ранее сообщила, что кинокомпании-мейджоры смогли вычислить продавцов и схему поставок в Россию пиратских копий фильма. Там отметили, что одним из поставщиков стали кинотеатры из Казахстана. Несмотря на это, Тюменские кинотеатры на крыше Apes анонсировали показ фильма «Барби», однако предупредили, что качество фильма будет «ниже привычного». На звонок корреспонденту URA.RU в компании пояснили, что фильм найден в интернете и дублирован на русский язык. После анонса владелец кинотеатра Владимир Тихоненко на своей странице в соцсети рассказал, что даст интервью британскому телеканалу BBC про «Барби».
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