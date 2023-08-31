«ЛизаАлерт»: за два месяца десятки свердловчан потерялись в лесу

31 августа 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Меньше чем за два месяца на Среднем Урале потерялся 71 человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU С начала июля по 28 августа в добровольческий поисковый-спасательный отряд «ЛизаАлерт» была подана 71 заявка на поиск людей в свердловских лесах. Об этом URA.RU рассказала руководитель пресс-службы регионального отряда Татьяна Козлова. «С начала июля в организацию поступила 71 заявка на поиск пропавших людей лесах Свердловской области. Из них, в 58 случаях, удалось найти людей живыми. Погибли шесть человек, еще шесть так и остались не найденными», — следует из статистики «ЛизаАлерт», которой поделилась с корреспондентом агентства Татьяна Козлова. По ее словам, пропавших на данный момент достаточно много, так как идет сезон грибников. Кроме того, очень много пожилых людей с деменцией. Ранее URA.RU сообщало, что за сутки в Свердловской области потерялось сразу два пенсионера. Оба найдены и здоровы.

С начала июля по 28 августа в добровольческий поисковый-спасательный отряд «ЛизаАлерт» была подана 71 заявка на поиск людей в свердловских лесах. Об этом URA.RU рассказала руководитель пресс-службы регионального отряда Татьяна Козлова. «С начала июля в организацию поступила 71 заявка на поиск пропавших людей лесах Свердловской области. Из них, в 58 случаях, удалось найти людей живыми. Погибли шесть человек, еще шесть так и остались не найденными», — следует из статистики «ЛизаАлерт», которой поделилась с корреспондентом агентства Татьяна Козлова. По ее словам, пропавших на данный момент достаточно много, так как идет сезон грибников. Кроме того, очень много пожилых людей с деменцией. Ранее URA.RU сообщало, что за сутки в Свердловской области потерялось сразу два пенсионера. Оба найдены и здоровы.