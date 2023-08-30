30 августа 2023

Глава СКР Бастрыкин затребовал доклад о массовом избиении девочки в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин будет следить за расследованием избиения девочки Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у пермских следователей информацию по делу об избиении девочки в поселке Октябрьский. Там, как сообщалось ранее, группа девочек подростков избила сверстницу, записав все на видео. Сейчас силовики организовали проверку инцидента.

«Глава ведомства затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае. В СМИ сообщается, что группа девочек-подростков в поселке Октябрьском жестоко избила сверстницу, сняла издевательства на видео, а позже стала демонстрировать эти кадры знакомым», — сообщает информационный центр СКР в Telegram.

Об избиении девочки сверстницами стало известно вечером 30 августа. На видео, опубликованном соцсетях, зачинщица заявила, что «ей было скучно», а теперь она «стала знаменитой».

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у пермских следователей информацию по делу об избиении девочки в поселке Октябрьский. Там, как сообщалось ранее, группа девочек подростков избила сверстницу, записав все на видео. Сейчас силовики организовали проверку инцидента. «Глава ведомства затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае. В СМИ сообщается, что группа девочек-подростков в поселке Октябрьском жестоко избила сверстницу, сняла издевательства на видео, а позже стала демонстрировать эти кадры знакомым», — сообщает информационный центр СКР в Telegram. Об избиении девочки сверстницами стало известно вечером 30 августа. На видео, опубликованном соцсетях, зачинщица заявила, что «ей было скучно», а теперь она «стала знаменитой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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