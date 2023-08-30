Глава СКР Бастрыкин затребовал доклад о массовом избиении девочки в Пермском крае

31 августа 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин будет следить за расследованием избиения девочки Фото: Пресс-служба Государственной Думы Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у пермских следователей информацию по делу об избиении девочки в поселке Октябрьский. Там, как сообщалось ранее, группа девочек подростков избила сверстницу, записав все на видео. Сейчас силовики организовали проверку инцидента. «Глава ведомства затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае. В СМИ сообщается, что группа девочек-подростков в поселке Октябрьском жестоко избила сверстницу, сняла издевательства на видео, а позже стала демонстрировать эти кадры знакомым», — сообщает информационный центр СКР в Telegram. Об избиении девочки сверстницами стало известно вечером 30 августа. На видео, опубликованном соцсетях, зачинщица заявила, что «ей было скучно», а теперь она «стала знаменитой».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у пермских следователей информацию по делу об избиении девочки в поселке Октябрьский. Там, как сообщалось ранее, группа девочек подростков избила сверстницу, записав все на видео. Сейчас силовики организовали проверку инцидента. «Глава ведомства затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае. В СМИ сообщается, что группа девочек-подростков в поселке Октябрьском жестоко избила сверстницу, сняла издевательства на видео, а позже стала демонстрировать эти кадры знакомым», — сообщает информационный центр СКР в Telegram. Об избиении девочки сверстницами стало известно вечером 30 августа. На видео, опубликованном соцсетях, зачинщица заявила, что «ей было скучно», а теперь она «стала знаменитой».