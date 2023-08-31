Зарплаты рабочих-станочников Челябинска достигли 200 тысяч

«Зарплата.ру»: в Челябинске рабочим-станочникам предлагают зарплаты по 200 тысяч

Доходы станочников в Челябинске приблизились к 200 тысячам рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зарплаты рабочих-станочников в Челябинске достигли 200 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», сразу несколько таких вакансий заявили работодатели.

«В Челябинске открыто несколько вакансий с зарплатой порядка 200 тысяч рублей для рабочих-станочников. Наладчику станков и манипуляторов с программным управлением доступен такой доход, если у специалиста есть опыт написания программ с последующей обработкой деталей любой сложности», — пояснили URA.RU в сервисе «Зарплата.ру».

Предстоит работать по сменному графику в режиме «два дня через два» по 12 часов. Будущему сотруднику пообещали повышение квалификации и транспорт до места работы. На зарплату от 218 тысяч рублей в Челябинске ищут оператора станков с программным управлением для работы вахтовым методом в Нижнем Тагиле. Сотруднику предоставят бесплатное общежитие, спецодежду, компенсируют проезд и расходы на питание.

Рейтинг вакансий с высокими зарплатами в текущий момент возглавила позиция врача-флеболога. Доктору пообещали доход до 300 тысяч рублей. От соискателя ждут наличия высшего медобразования, действующего сертификата по профилю образования. Специалисту предстоит не только диагностировать и лечить варикозные болезни, но и делать операции. Аналогичный уровень зарплаты может получать торговый представитель в металлоторгующей компании, которому надо быть готовы к командировкам, включая заграничные. Специалист будет иметь гибкий график работы без обязательного посещения офиса.

Также высокооплачиваемыми являются другие вакансии. Дальнобойщику в Челябинске предложили доход от 160 тысяч рублей с необходимостью ездить в командировки, каждая из которых может занять месяц и больше. От 150 тысяч будет получать инженер-технолог по механической обработке на предприятии по производству трубопроводной арматуры и оборудования. Чтобы претендовать на должность, человеку необходимо иметь высшее техническое образование, опыт работы наладчиком на станках с ЧПУ, знание стоек Fanuc, Siemens, Haas.