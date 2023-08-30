Курганские родители и школьники рискуют попасть под дождь 1 сентября

31 августа 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Ожидается небольшой дождь и облачность с прояснениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на День знаний синоптики прогнозируют небольшой дождь при ветре до 8 метров в секунду. Информация об этом размещена на сайте областного ЦГМС. «Характеристика погоды (по г. Кургану) на 1 сентября. Ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь», — сообщается на сайте. Температуру воздуха синоптики обещают ночью — от семи до девяти градусов тепла, днем — от 15 и до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. В Курганской области же синоптики обещают туман в отдельных районах и дожди с порывами ветра до 13 метров в секунду.



Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидаются заморозки с дождем. Ожидались также порывы ветра до 15 метров в секунду.

В Кургане на День знаний синоптики прогнозируют небольшой дождь при ветре до 8 метров в секунду. Информация об этом размещена на сайте областного ЦГМС. «Характеристика погоды (по г. Кургану) на 1 сентября. Ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь», — сообщается на сайте. Температуру воздуха синоптики обещают ночью — от семи до девяти градусов тепла, днем — от 15 и до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. В Курганской области же синоптики обещают туман в отдельных районах и дожди с порывами ветра до 13 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидаются заморозки с дождем. Ожидались также порывы ветра до 15 метров в секунду.