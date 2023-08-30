30 августа 2023

Курганские родители и школьники рискуют попасть под дождь 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Курган , непогода, плохая видимость, ливень, дождь
Ожидается небольшой дождь и облачность с прояснениями Фото:

В Кургане на День знаний синоптики прогнозируют небольшой дождь при ветре до 8 метров в секунду. Информация об этом размещена на сайте областного ЦГМС.

«Характеристика погоды (по г. Кургану) на 1 сентября. Ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь», — сообщается на сайте.

Температуру воздуха синоптики обещают ночью — от семи до девяти градусов тепла, днем — от 15 и до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. В Курганской области же синоптики обещают туман в отдельных районах и дожди с порывами ветра до 13 метров в секунду.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидаются заморозки с дождем. Ожидались также порывы ветра до 15 метров в секунду.

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В Кургане на День знаний синоптики прогнозируют небольшой дождь при ветре до 8 метров в секунду. Информация об этом размещена на сайте областного ЦГМС. «Характеристика погоды (по г. Кургану) на 1 сентября. Ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь», — сообщается на сайте. Температуру воздуха синоптики обещают ночью — от семи до девяти градусов тепла, днем — от 15 и до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. В Курганской области же синоптики обещают туман в отдельных районах и дожди с порывами ветра до 13 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидаются заморозки с дождем. Ожидались также порывы ветра до 15 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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