Тюменские рестораны досрочно закрыли летние веранды

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Летнее кафе. Курган , девушка, терасса, лето, бизнес ланч, кафе, отдых, летнее кафе терраса
По словам рестораторов, в этом году заведения закрыли террасы раньше, чем в прошлом Фото:

Рестораны Тюмени досрочно закрыли летние веранды. Об этом URA.RU рассказали администраторы сразу нескольких тюменских заведений. По их словам, закрытие террас произошло из-за ранних холодов.

«У нас закрыта терраса уже неделю. Больше не планируем в этом году принимать гостей там», — рассказал администратор ресторана «Сибирь Сибирь».

В заведении «Отпуск» корреспонденту URA.RU сообщили, что летняя терраса у них не демонтирована, но закрыта от посетителей из-за погоды. Там, по словам хостес, уже не работают официанты, но если погода улучшится, то гостей вновь будут приглашать на веранду.

В ресторане «Арбат» рассказали, что терраса на пешеходном бульваре на Дзержинского также уже закрыта. В ресторане сообщили, что, возможно, с улучшением погоды веранда возобновит работу.

В прошлом году сезон летних веранд в Тюмени завершился в десятых числах сентября. В прошлом году погода в конце августа составляла +28 градусов.

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Рестораны Тюмени досрочно закрыли летние веранды. Об этом URA.RU рассказали администраторы сразу нескольких тюменских заведений. По их словам, закрытие террас произошло из-за ранних холодов. «У нас закрыта терраса уже неделю. Больше не планируем в этом году принимать гостей там», — рассказал администратор ресторана «Сибирь Сибирь». В заведении «Отпуск» корреспонденту URA.RU сообщили, что летняя терраса у них не демонтирована, но закрыта от посетителей из-за погоды. Там, по словам хостес, уже не работают официанты, но если погода улучшится, то гостей вновь будут приглашать на веранду. В ресторане «Арбат» рассказали, что терраса на пешеходном бульваре на Дзержинского также уже закрыта. В ресторане сообщили, что, возможно, с улучшением погоды веранда возобновит работу. В прошлом году сезон летних веранд в Тюмени завершился в десятых числах сентября. В прошлом году погода в конце августа составляла +28 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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