Тюменские рестораны досрочно закрыли летние веранды

Рестораны Тюмени досрочно закрыли летние веранды. Об этом URA.RU рассказали администраторы сразу нескольких тюменских заведений. По их словам, закрытие террас произошло из-за ранних холодов.
«У нас закрыта терраса уже неделю. Больше не планируем в этом году принимать гостей там», — рассказал администратор ресторана «Сибирь Сибирь».
В заведении «Отпуск» корреспонденту URA.RU сообщили, что летняя терраса у них не демонтирована, но закрыта от посетителей из-за погоды. Там, по словам хостес, уже не работают официанты, но если погода улучшится, то гостей вновь будут приглашать на веранду.
В ресторане «Арбат» рассказали, что терраса на пешеходном бульваре на Дзержинского также уже закрыта. В ресторане сообщили, что, возможно, с улучшением погоды веранда возобновит работу.
В прошлом году сезон летних веранд в Тюмени завершился в десятых числах сентября. В прошлом году погода в конце августа составляла +28 градусов.
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