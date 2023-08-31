Тюменские рестораны досрочно закрыли летние веранды

По словам рестораторов, в этом году заведения закрыли террасы раньше, чем в прошлом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рестораны Тюмени досрочно закрыли летние веранды. Об этом URA.RU рассказали администраторы сразу нескольких тюменских заведений. По их словам, закрытие террас произошло из-за ранних холодов.

«У нас закрыта терраса уже неделю. Больше не планируем в этом году принимать гостей там», — рассказал администратор ресторана «Сибирь Сибирь».

В заведении «Отпуск» корреспонденту URA.RU сообщили, что летняя терраса у них не демонтирована, но закрыта от посетителей из-за погоды. Там, по словам хостес, уже не работают официанты, но если погода улучшится, то гостей вновь будут приглашать на веранду.

В ресторане «Арбат» рассказали, что терраса на пешеходном бульваре на Дзержинского также уже закрыта. В ресторане сообщили, что, возможно, с улучшением погоды веранда возобновит работу.

В прошлом году сезон летних веранд в Тюмени завершился в десятых числах сентября. В прошлом году погода в конце августа составляла +28 градусов.