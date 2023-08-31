Власти ответили, будет ли секс-просвет в тюменских школах

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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, урок, учебник, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники
В школах Тюмени не будут вводить уроки сексуальной грамотности Фото:

В школах Тюмени не будут вводить уроки сексуальной грамотности. Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона.

«Никаких нововведений в части сексуальной грамотности в школах Тюменской области не планируется. Обо всех изменениях в образовательных программах сообщается заранее, а любые инициативы обсуждаются с профессиональным сообществом и общественностью», — рассказали в группе департамента в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что программу сексуального просвещения подростков планируют ввести в Пермском крае. Студентам и школьникам будут раздавать учебные материалы, рассказывающие о профилактике абортов и рисках беспорядочной половой жизни.

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В школах Тюмени не будут вводить уроки сексуальной грамотности. Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона. «Никаких нововведений в части сексуальной грамотности в школах Тюменской области не планируется. Обо всех изменениях в образовательных программах сообщается заранее, а любые инициативы обсуждаются с профессиональным сообществом и общественностью», — рассказали в группе департамента в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что программу сексуального просвещения подростков планируют ввести в Пермском крае. Студентам и школьникам будут раздавать учебные материалы, рассказывающие о профилактике абортов и рисках беспорядочной половой жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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