Власти ответили, будет ли секс-просвет в тюменских школах

В школах Тюмени не будут вводить уроки сексуальной грамотности Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школах Тюмени не будут вводить уроки сексуальной грамотности. Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона.

«Никаких нововведений в части сексуальной грамотности в школах Тюменской области не планируется. Обо всех изменениях в образовательных программах сообщается заранее, а любые инициативы обсуждаются с профессиональным сообществом и общественностью», — рассказали в группе департамента в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что программу сексуального просвещения подростков планируют ввести в Пермском крае. Студентам и школьникам будут раздавать учебные материалы, рассказывающие о профилактике абортов и рисках беспорядочной половой жизни.