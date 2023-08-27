Следком подтвердил смерть Пригожина

Тело основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опознали среди разбившихся на самолете Embraer в Тверской области. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — написали в
Вечером 23 августа самолет Embraer ЕВМ-135BJ, принадлежащий Пригожину, упал в 15 километрах от Хотилово Тверской области. Борт совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, на нем находилось 10 человек. Позже тела всех погибших были найдены.
Еще один самолет Пригожина после катастрофы приземлился в аэропорту в пригороде столицы РФ. Росавиация подтвердила, что основатель ЧВК «Вагнер» числился среди пассажиров. А по данным Baza, пилоты разбившегося самолета не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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