Следком подтвердил смерть Пригожина

27 августа 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин разбился погиб в Тверской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Тело основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опознали среди разбившихся на самолете Embraer в Тверской области. Об этом сообщили в Следственном комитете. «В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — написали в ведомстве . Вечером 23 августа самолет Embraer ЕВМ-135BJ, принадлежащий Пригожину, упал в 15 километрах от Хотилово Тверской области. Борт совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, на нем находилось 10 человек. Позже тела всех погибших были найдены. Еще один самолет Пригожина после катастрофы приземлился в аэропорту в пригороде столицы РФ. Росавиация подтвердила, что основатель ЧВК «Вагнер» числился среди пассажиров. А по данным Baza, пилоты разбившегося самолета не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Тело основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опознали среди разбившихся на самолете Embraer в Тверской области. Об этом сообщили в Следственном комитете. «В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — написали в ведомстве. Вечером 23 августа самолет Embraer ЕВМ-135BJ, принадлежащий Пригожину, упал в 15 километрах от Хотилово Тверской области. Борт совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, на нем находилось 10 человек. Позже тела всех погибших были найдены. Еще один самолет Пригожина после катастрофы приземлился в аэропорту в пригороде столицы РФ. Росавиация подтвердила, что основатель ЧВК «Вагнер» числился среди пассажиров. А по данным Baza, пилоты разбившегося самолета не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.