Глава команды лесных пожарных раскрыла, что мешает эффективной работе

Глава команды лесных пожарных пожаловалась на низкие зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар, пожар в лесу, открытый огонь
Необходимо объяснять опасность разведения костра в лесах, сказала Кася Кулькова Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Необходимо менять систему тушения пожаров и поднимать оплату труда тем, кто задействован в этой работе. Об этом заявила в беседе с URA.RU руководитель команды добровольных лесных пожарных в Центральном регионе Кася Кулькова.

«Проблем много, навскидку можно выделить три категории — те кто поджигает, те кто тушит и над всем этим — законодательство. То есть, с одной стороны, нужна работа с людьми, чтобы люди понимали, что не нужно поджигать траву, леса, торфяники. С другой стороны, нужна адекватная система тушения. Как минимум, достаточное количество грамотных людей, которые получают за свою работу достаточное количество денег», — сказал Кася Кулькова.

Ранее директор АНО «Зеленая цивилизация», экс-министр лесного хозяйства Ульяновской области Дмитрий Федоров, отметил, что регионы должны нести ответственность за лесные пожары и оперативно координировать свои действия внутри своих структур. Выявлением причин возгораний занимается дознаватели МЧС. Однако они допускают ошибки из-за субъективных оценочных и противоречивых мнений. Также на их решения могут влиять третьи стороны.

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Необходимо менять систему тушения пожаров и поднимать оплату труда тем, кто задействован в этой работе. Об этом заявила в беседе с URA.RU руководитель команды добровольных лесных пожарных в Центральном регионе Кася Кулькова. «Проблем много, навскидку можно выделить три категории — те кто поджигает, те кто тушит и над всем этим — законодательство. То есть, с одной стороны, нужна работа с людьми, чтобы люди понимали, что не нужно поджигать траву, леса, торфяники. С другой стороны, нужна адекватная система тушения. Как минимум, достаточное количество грамотных людей, которые получают за свою работу достаточное количество денег», — сказал Кася Кулькова. Ранее директор АНО «Зеленая цивилизация», экс-министр лесного хозяйства Ульяновской области Дмитрий Федоров, отметил, что регионы должны нести ответственность за лесные пожары и оперативно координировать свои действия внутри своих структур. Выявлением причин возгораний занимается дознаватели МЧС. Однако они допускают ошибки из-за субъективных оценочных и противоречивых мнений. Также на их решения могут влиять третьи стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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