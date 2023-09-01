Глава команды лесных пожарных раскрыла, что мешает эффективной работе

Глава команды лесных пожарных пожаловалась на низкие зарплаты

01 сентября 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Необходимо объяснять опасность разведения костра в лесах, сказала Кася Кулькова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Необходимо менять систему тушения пожаров и поднимать оплату труда тем, кто задействован в этой работе. Об этом заявила в беседе с URA.RU руководитель команды добровольных лесных пожарных в Центральном регионе Кася Кулькова. «Проблем много, навскидку можно выделить три категории — те кто поджигает, те кто тушит и над всем этим — законодательство. То есть, с одной стороны, нужна работа с людьми, чтобы люди понимали, что не нужно поджигать траву, леса, торфяники. С другой стороны, нужна адекватная система тушения. Как минимум, достаточное количество грамотных людей, которые получают за свою работу достаточное количество денег», — сказал Кася Кулькова. Ранее директор АНО «Зеленая цивилизация», экс-министр лесного хозяйства Ульяновской области Дмитрий Федоров, отметил, что регионы должны нести ответственность за лесные пожары и оперативно координировать свои действия внутри своих структур. Выявлением причин возгораний занимается дознаватели МЧС. Однако они допускают ошибки из-за субъективных оценочных и противоречивых мнений. Также на их решения могут влиять третьи стороны.

Необходимо менять систему тушения пожаров и поднимать оплату труда тем, кто задействован в этой работе. Об этом заявила в беседе с URA.RU руководитель команды добровольных лесных пожарных в Центральном регионе Кася Кулькова. «Проблем много, навскидку можно выделить три категории — те кто поджигает, те кто тушит и над всем этим — законодательство. То есть, с одной стороны, нужна работа с людьми, чтобы люди понимали, что не нужно поджигать траву, леса, торфяники. С другой стороны, нужна адекватная система тушения. Как минимум, достаточное количество грамотных людей, которые получают за свою работу достаточное количество денег», — сказал Кася Кулькова. Ранее директор АНО «Зеленая цивилизация», экс-министр лесного хозяйства Ульяновской области Дмитрий Федоров, отметил, что регионы должны нести ответственность за лесные пожары и оперативно координировать свои действия внутри своих структур. Выявлением причин возгораний занимается дознаватели МЧС. Однако они допускают ошибки из-за субъективных оценочных и противоречивых мнений. Также на их решения могут влиять третьи стороны.