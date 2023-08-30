Экс-министр лесного хозяйства Федоров: регионы РФ должны отвечать за пожары

30 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Лесозащитные мероприятия помогают снижать число пожаров, считает Дмитрий Федоров Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Регионы должны нести ответственность за лесные пожары и оперативно координировать свои действия внутри своих структур. Это поможет сократить число возгораний, объяснил URA.RU директор АНО «Зеленая цивилизация», экс-министр лесного хозяйства Ульяновской области, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, эксперт «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Федоров. «Ответственность за лесные пожары на уровне субъекта РФ должна быть четко определена и скоординирована между различными органами в сводном плане тушения лесных пожаров. Для снижения риска возникновения очагов на каждом участке ежегодно должен проводиться комплекс лесовосстановительных и лесозащитных мероприятий. Должна быть организована полная инвентаризация и поддержка всех противопожарных водоемов и подъездов к ним. Должен быть профинансирован комплекс профилактических противопожарных мероприятий (устройство минерализированных полос, контролируемый отжиг сухих горючих материалов), санитарно-оздоровительных (лесопатологические обследования, очистка от захламления), биотехнических (расселение муравейников, устройство скворечников). В течение всего лесопожарного сезона должно быть организовано качественное патрулирование лесных участков (наземное, с использованием БПЛА, авиационное, космическое)», — перечислил Дмитрий Федоров. По словам экс-министра лесного хозяйства Ульяновской области, число лесных пожаров в России будет расти. «В текущих условиях глобального изменения климата и роста числа городского населения, развития дорожной сети и увеличения количества частного автотранспорта вероятность возникновения лесных пожаров будет только возрастать. Основная причина — несоблюдение правил пожарной безопасности во время работы и отдыха в лесу, а также незаконная вырубка, сокращение штата лесничих в 2007 году минимум в шесть раз, перенос ответственности за зону контроля и пожаротушения, распространение вредителей леса (непарный шелкопряд), отсутствие дождей в теплый период года, удаленность и труднодоступность очагов возгорания (леса Сибири и Дальнего Востока), сухие грозы», — добавил Федоров. Ранее аудитор департамента аудита природопользования и АПК Счетной палаты РФ Сергей Мамедов заявил, что главными причинами возникновения природных пожаров является административная безалаберность регионов и низкий уровень мониторинга лесов. Местные власти делают все, чтобы понравиться федеральному центру и не справляются с возгораниями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Регионы должны нести ответственность за лесные пожары и оперативно координировать свои действия внутри своих структур. Это поможет сократить число возгораний, объяснил URA.RU директор АНО «Зеленая цивилизация», экс-министр лесного хозяйства Ульяновской области, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, эксперт «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Федоров. «Ответственность за лесные пожары на уровне субъекта РФ должна быть четко определена и скоординирована между различными органами в сводном плане тушения лесных пожаров. Для снижения риска возникновения очагов на каждом участке ежегодно должен проводиться комплекс лесовосстановительных и лесозащитных мероприятий. Должна быть организована полная инвентаризация и поддержка всех противопожарных водоемов и подъездов к ним. Должен быть профинансирован комплекс профилактических противопожарных мероприятий (устройство минерализированных полос, контролируемый отжиг сухих горючих материалов), санитарно-оздоровительных (лесопатологические обследования, очистка от захламления), биотехнических (расселение муравейников, устройство скворечников). В течение всего лесопожарного сезона должно быть организовано качественное патрулирование лесных участков (наземное, с использованием БПЛА, авиационное, космическое)», — перечислил Дмитрий Федоров. По словам экс-министра лесного хозяйства Ульяновской области, число лесных пожаров в России будет расти. «В текущих условиях глобального изменения климата и роста числа городского населения, развития дорожной сети и увеличения количества частного автотранспорта вероятность возникновения лесных пожаров будет только возрастать. Основная причина — несоблюдение правил пожарной безопасности во время работы и отдыха в лесу, а также незаконная вырубка, сокращение штата лесничих в 2007 году минимум в шесть раз, перенос ответственности за зону контроля и пожаротушения, распространение вредителей леса (непарный шелкопряд), отсутствие дождей в теплый период года, удаленность и труднодоступность очагов возгорания (леса Сибири и Дальнего Востока), сухие грозы», — добавил Федоров. Ранее аудитор департамента аудита природопользования и АПК Счетной палаты РФ Сергей Мамедов заявил, что главными причинами возникновения природных пожаров является административная безалаберность регионов и низкий уровень мониторинга лесов. Местные власти делают все, чтобы понравиться федеральному центру и не справляются с возгораниями.