Власти Сургута сообщили, когда начнется отопительный сезон

31 августа 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

В первую очередь к отоплению подключат школы и больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отопление в Сургуте начнут подавать после того, как средняя температура за пять дней опустится ниже 8 градусов. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Тепло в квартиры сургутян подадут в зависимости от погодных условий. Согласно нормативам, отопительный период в жилых домах начнется, как только среднесуточная температура наружного воздуха продержится на отметке не выше +8 градусов в течение пяти дней. Пока прогноз погоды на ближайшую неделю показывает температуру выше данного показателя», — сообщили в мэрии. При этом в администрации отметили, что город уже полностью подготовлен к отопительному сезону. В первую очередь тепло будет подаваться в школы, детские сады и больницы. «Отопление в учреждениях социальной сферы будут включать по заявкам. В жилых домах подключение будет проходить поэтапно. После выхода соответствующего постановления администрации города подача тепла в квартиры сургутян будет производиться на протяжении пяти дней», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске отопление в квартиры подадут в первой декаде сентября. Объекты социального значения подключат в День знаний.

Отопление в Сургуте начнут подавать после того, как средняя температура за пять дней опустится ниже 8 градусов. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Тепло в квартиры сургутян подадут в зависимости от погодных условий. Согласно нормативам, отопительный период в жилых домах начнется, как только среднесуточная температура наружного воздуха продержится на отметке не выше +8 градусов в течение пяти дней. Пока прогноз погоды на ближайшую неделю показывает температуру выше данного показателя», — сообщили в мэрии. При этом в администрации отметили, что город уже полностью подготовлен к отопительному сезону. В первую очередь тепло будет подаваться в школы, детские сады и больницы. «Отопление в учреждениях социальной сферы будут включать по заявкам. В жилых домах подключение будет проходить поэтапно. После выхода соответствующего постановления администрации города подача тепла в квартиры сургутян будет производиться на протяжении пяти дней», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске отопление в квартиры подадут в первой декаде сентября. Объекты социального значения подключат в День знаний.