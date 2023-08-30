30 августа 2023

Власти Сургута сообщили, когда начнется отопительный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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В первую очередь к отоплению подключат школы и больницы Фото:

Отопление в Сургуте начнут подавать после того, как средняя температура за пять дней опустится ниже 8 градусов. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Тепло в квартиры сургутян подадут в зависимости от погодных условий. Согласно нормативам, отопительный период в жилых домах начнется, как только среднесуточная температура наружного воздуха продержится на отметке не выше +8 градусов в течение пяти дней. Пока прогноз погоды на ближайшую неделю показывает температуру выше данного показателя», — сообщили в мэрии.

При этом в администрации отметили, что город уже полностью подготовлен к отопительному сезону. В первую очередь тепло будет подаваться в школы, детские сады и больницы. «Отопление в учреждениях социальной сферы будут включать по заявкам. В жилых домах подключение будет проходить поэтапно. После выхода соответствующего постановления администрации города подача тепла в квартиры сургутян будет производиться на протяжении пяти дней», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске отопление в квартиры подадут в первой декаде сентября. Объекты социального значения подключат в День знаний.

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Отопление в Сургуте начнут подавать после того, как средняя температура за пять дней опустится ниже 8 градусов. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Тепло в квартиры сургутян подадут в зависимости от погодных условий. Согласно нормативам, отопительный период в жилых домах начнется, как только среднесуточная температура наружного воздуха продержится на отметке не выше +8 градусов в течение пяти дней. Пока прогноз погоды на ближайшую неделю показывает температуру выше данного показателя», — сообщили в мэрии. При этом в администрации отметили, что город уже полностью подготовлен к отопительному сезону. В первую очередь тепло будет подаваться в школы, детские сады и больницы. «Отопление в учреждениях социальной сферы будут включать по заявкам. В жилых домах подключение будет проходить поэтапно. После выхода соответствующего постановления администрации города подача тепла в квартиры сургутян будет производиться на протяжении пяти дней», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске отопление в квартиры подадут в первой декаде сентября. Объекты социального значения подключат в День знаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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