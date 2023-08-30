30 августа 2023

В Пермском крае за год обострилась проблема нехватки учителей в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Онлайн-трансляция последнего звонка в Школе №23. Екатеринбург, учитель, школьный класс, школа23, онлайн трансляция, преподаватель, пустой кабинет, выпускной2020
За год количество вакансий по специализации «учитель, преподаватель, педагог» выросло до 283-х Фото:

В Пермском крае острая нехватка учителей в школах. На одну вакансию учителя приходится менее четырех резюме.

«По специализации „учитель, преподаватель, педагог“ в регионе сегодня открыто 283 вакансии. Среди них встречаются предложения от общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, а также от различных онлайн-школ», — пишет Business Class, ссылаясь на данные онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Год назад было открыто более 180 вакансий для преподавателей в Пермском крае открыто. В Перми власти заявляли, что наиболее остро в городских школах стоит проблема с нехваткой учителей математики, физики, иностранных языков, а также преподавателей начальных классов.

URA.RU рассказывало, что из-за конфликтов, которые возникли по разным причинам, из двух пермских школ, №12 и №81, массово ушли педагоги. Городские власти обещают решить кадровую проблему в указанных школах.

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В Пермском крае острая нехватка учителей в школах. На одну вакансию учителя приходится менее четырех резюме. «По специализации „учитель, преподаватель, педагог“ в регионе сегодня открыто 283 вакансии. Среди них встречаются предложения от общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, а также от различных онлайн-школ», — пишет Business Class, ссылаясь на данные онлайн-рекрутинга HeadHunter. Год назад было открыто более 180 вакансий для преподавателей в Пермском крае открыто. В Перми власти заявляли, что наиболее остро в городских школах стоит проблема с нехваткой учителей математики, физики, иностранных языков, а также преподавателей начальных классов. URA.RU рассказывало, что из-за конфликтов, которые возникли по разным причинам, из двух пермских школ, №12 и №81, массово ушли педагоги. Городские власти обещают решить кадровую проблему в указанных школах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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