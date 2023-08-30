В Пермском крае за год обострилась проблема нехватки учителей в школах

31 августа 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

За год количество вакансий по специализации «учитель, преподаватель, педагог» выросло до 283-х Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае острая нехватка учителей в школах. На одну вакансию учителя приходится менее четырех резюме. «По специализации „учитель, преподаватель, педагог“ в регионе сегодня открыто 283 вакансии. Среди них встречаются предложения от общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, а также от различных онлайн-школ», — пишет Business Class, ссылаясь на данные онлайн-рекрутинга HeadHunter. Год назад было открыто более 180 вакансий для преподавателей в Пермском крае открыто. В Перми власти заявляли, что наиболее остро в городских школах стоит проблема с нехваткой учителей математики, физики, иностранных языков, а также преподавателей начальных классов. URA.RU рассказывало, что из-за конфликтов, которые возникли по разным причинам, из двух пермских школ, №12 и №81, массово ушли педагоги. Городские власти обещают решить кадровую проблему в указанных школах.

В Пермском крае острая нехватка учителей в школах. На одну вакансию учителя приходится менее четырех резюме. «По специализации „учитель, преподаватель, педагог“ в регионе сегодня открыто 283 вакансии. Среди них встречаются предложения от общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, а также от различных онлайн-школ», — пишет Business Class, ссылаясь на данные онлайн-рекрутинга HeadHunter. Год назад было открыто более 180 вакансий для преподавателей в Пермском крае открыто. В Перми власти заявляли, что наиболее остро в городских школах стоит проблема с нехваткой учителей математики, физики, иностранных языков, а также преподавателей начальных классов. URA.RU рассказывало, что из-за конфликтов, которые возникли по разным причинам, из двух пермских школ, №12 и №81, массово ушли педагоги. Городские власти обещают решить кадровую проблему в указанных школах.