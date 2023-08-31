Жители ХМАО отказываются от покупки техники Apple по параллельному импорту

Югорчане стали чаще отказываться от покупки MacBook Фото: Анна Майорова © URA.RU

В магазинах Ханты-Мансийского автономного округа упали продажи техники от компании Apple. В первую очередь из-за роста цен югорчане стали чаще отказываться от покупки MacBook, ввезенных по параллельному импорту. Об этом URA.RU рассказал источник в сфере югорского ритейла.

«Заметно падение продаж в сегменте компьютеров. Пока что часть клиентов берут паузу в покупке тех же MacBook. В основном из-за подросшей цены, но также покупателей смущает, что некоторые партии, которые ввезены по параллельному импорту продаются с системой на английском языке. Плюс в некоторых магазинах попадается техника без российской раскладки клавиатуры», — поясняет источник в одной из сетей бытовой техники.

Согласно графику цен на сайте «ДНС», за полгода стоимость ноутбуков от Apple выросла более чем на 20%. Цена базовых 13 дюймовых MacBook Air на последних процессорах подорожала со 106 до 135 тысяч рублей. А самые дешевые MacBook Pro выросли со 104 до 138 тысяч.

При этом отдельные ритейлеры массового обвала продаж ноутбуков не отмечают. «Во всяком случае в последнем месяце перед 1 сентября. Наш магазин есть только в Сургуте, поэтому возможно продажи одного магазина отличаются от общей тенденции округа», — сообщила URA.RU пресс-секретарь сети re:Store Людмила Семушина. Агентство также попросило прокомментировать ситуацию в группе ритейлеров «М.Видео-Эльдорадо». Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ритейлеры решили проблему дефицита техники Apple. Бренд, как и ряд других зарубежных компаний приостановил деятельность в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России удалось организовать параллельный импорт.