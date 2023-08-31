Зеленский сообщил, что будет баллотироваться на второй срок

31 августа 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

В 2019 году Владимир Зеленский заявлял, что намерен управлять страной только один президентский срок Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй президентский срок в случае, если в 2024 году состоятся выборы. Об этом он заявил в интервью португальскому телеканалу RTP. До своего избрания в 2019 году Зеленский уверял, что не намерен идти на второй срок. «В 2024-м году, если продолжится война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не брошу свою страну. Я думаю, что мировая демократия поддержит нас», — заявил он в интервью RTP . В соответствие с Конституцией Украины, следующие выборы главы государства должны пройти в стране в 2024 году. 17 августа Зеленский продлил военное положение на территории государства на 90 дней. Данный указ не позволяет провести в стране парламентский выборы. Зеленский предложил провести их в окопах, если США выступят в качестве спонсоров.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй президентский срок в случае, если в 2024 году состоятся выборы. Об этом он заявил в интервью португальскому телеканалу RTP. До своего избрания в 2019 году Зеленский уверял, что не намерен идти на второй срок. «В 2024-м году, если продолжится война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не брошу свою страну. Я думаю, что мировая демократия поддержит нас», — заявил он в интервью RTP. В соответствие с Конституцией Украины, следующие выборы главы государства должны пройти в стране в 2024 году. 17 августа Зеленский продлил военное положение на территории государства на 90 дней. Данный указ не позволяет провести в стране парламентский выборы. Зеленский предложил провести их в окопах, если США выступят в качестве спонсоров.