Боррель анонсировал расширение ЕС после усиления БРИКС

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Временные рамки расширения Евросоюза еще не определены, заявил Жозеп Боррель Фото:

Евросоюзу нужно готовиться к приему десяти новых государств в свои ряды. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он не назвал точных сроков расширения Евросоюза — временные рамки еще не определены.

«Евросоюз должен готовиться к новому расширению, которое приведет к вступлению 10 новых государств. Нужно обдумать временные рамки их приема», — заявил Жозеп Боррель в ходе неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Испании. Трансляция выступления ведется на платформе RUPTLY.

Боррель анонсировал расширение Евросоюза вскоре после вступления в БРИКС шести новых стран. На саммите в ЮАР к межгосударственному содружеству присоединились Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал повышенное внимание к БРИКС из-за растущей гегемонии Запада. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что расширение экономического содружества грозит изменением устоявшегося порядка и «фрагментацией» мира.

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Евросоюзу нужно готовиться к приему десяти новых государств в свои ряды. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он не назвал точных сроков расширения Евросоюза — временные рамки еще не определены. «Евросоюз должен готовиться к новому расширению, которое приведет к вступлению 10 новых государств. Нужно обдумать временные рамки их приема», — заявил Жозеп Боррель в ходе неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Испании. Трансляция выступления ведется на платформе RUPTLY. Боррель анонсировал расширение Евросоюза вскоре после вступления в БРИКС шести новых стран. На саммите в ЮАР к межгосударственному содружеству присоединились Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал повышенное внимание к БРИКС из-за растущей гегемонии Запада. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что расширение экономического содружества грозит изменением устоявшегося порядка и «фрагментацией» мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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