Боррель анонсировал расширение ЕС после усиления БРИКС

31 августа 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Временные рамки расширения Евросоюза еще не определены, заявил Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента Евросоюзу нужно готовиться к приему десяти новых государств в свои ряды. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он не назвал точных сроков расширения Евросоюза — временные рамки еще не определены. «Евросоюз должен готовиться к новому расширению, которое приведет к вступлению 10 новых государств. Нужно обдумать временные рамки их приема», — заявил Жозеп Боррель в ходе неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Испании. Трансляция выступления ведется на платформе RUPTLY. Боррель анонсировал расширение Евросоюза вскоре после вступления в БРИКС шести новых стран. На саммите в ЮАР к межгосударственному содружеству присоединились Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал повышенное внимание к БРИКС из-за растущей гегемонии Запада. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что расширение экономического содружества грозит изменением устоявшегося порядка и «фрагментацией» мира.

Евросоюзу нужно готовиться к приему десяти новых государств в свои ряды. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он не назвал точных сроков расширения Евросоюза — временные рамки еще не определены. «Евросоюз должен готовиться к новому расширению, которое приведет к вступлению 10 новых государств. Нужно обдумать временные рамки их приема», — заявил Жозеп Боррель в ходе неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Испании. Трансляция выступления ведется на платформе RUPTLY. Боррель анонсировал расширение Евросоюза вскоре после вступления в БРИКС шести новых стран. На саммите в ЮАР к межгосударственному содружеству присоединились Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал повышенное внимание к БРИКС из-за растущей гегемонии Запада. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что расширение экономического содружества грозит изменением устоявшегося порядка и «фрагментацией» мира.