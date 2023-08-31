31 августа 2023

Александр Моор открыл новую школу в Ишиме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил учеников обновленной Ишимской школы с Днем знаний Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт учебному процессу в обновленном здании ишимской школы №4. Об этом он рассказал в своем официальном telegram-канале.

«Сегодня, в День знаний, вместе с ребятами, их родителями и учителями открыли в Ишиме новое здание школы №4. Ее масштабный капитальный ремонт продолжался полтора года. Вместо аварийного теперь на этом месте — современное, отвечающее всем требованиям здание», — сообщил Моор.

Известно, что в обновленной школе есть кабинет робототехники, универсальная мастерская по обработке дерева и металла, шахматный клуб и библиотека. Так же к услугам школьников большая столовая с собственным пищеблоком, просторные спортивный и актовый залы. Школа рассчитана на 600 учеников.

Фото:

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Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт учебному процессу в обновленном здании ишимской школы №4. Об этом он рассказал в своем официальном telegram-канале. «Сегодня, в День знаний, вместе с ребятами, их родителями и учителями открыли в Ишиме новое здание школы №4. Ее масштабный капитальный ремонт продолжался полтора года. Вместо аварийного теперь на этом месте — современное, отвечающее всем требованиям здание», — сообщил Моор. Известно, что в обновленной школе есть кабинет робототехники, универсальная мастерская по обработке дерева и металла, шахматный клуб и библиотека. Так же к услугам школьников большая столовая с собственным пищеблоком, просторные спортивный и актовый залы. Школа рассчитана на 600 учеников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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