Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил учеников обновленной Ишимской школы с Днем знаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт учебному процессу в обновленном здании ишимской школы №4. Об этом он рассказал в своем официальном telegram-канале.

«Сегодня, в День знаний, вместе с ребятами, их родителями и учителями открыли в Ишиме новое здание школы №4. Ее масштабный капитальный ремонт продолжался полтора года. Вместо аварийного теперь на этом месте — современное, отвечающее всем требованиям здание», — сообщил Моор.

Известно, что в обновленной школе есть кабинет робототехники, универсальная мастерская по обработке дерева и металла, шахматный клуб и библиотека. Так же к услугам школьников большая столовая с собственным пищеблоком, просторные спортивный и актовый залы. Школа рассчитана на 600 учеников.