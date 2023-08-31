31 августа 2023

На свердловской трассе организовали движение в одну полосу

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Поток машин регулируют автоинспекторы (архивное фото) Фото:

На 47 км трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда организовано движение машин в одну полосу. Это вызвано аварией, случившейся на автодороге вечером 31 августа, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Из-за аварии на 47-м км трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда организовано движение машин в одну полосу. Автоинспекторы регулируют поток», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

На данном участке трассы водитель Lada Granta сбил лося. За рулем отечественного авто был 49-летний мужчина. Как сообщили в УГИБДД, он погиб на месте происшествия.

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На 47 км трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда организовано движение машин в одну полосу. Это вызвано аварией, случившейся на автодороге вечером 31 августа, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Из-за аварии на 47-м км трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда организовано движение машин в одну полосу. Автоинспекторы регулируют поток», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». На данном участке трассы водитель Lada Granta сбил лося. За рулем отечественного авто был 49-летний мужчина. Как сообщили в УГИБДД, он погиб на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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