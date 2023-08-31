На свердловской трассе организовали движение в одну полосу

Поток машин регулируют автоинспекторы (архивное фото)
На 47 км трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда организовано движение машин в одну полосу. Это вызвано аварией, случившейся на автодороге вечером 31 августа, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Из-за аварии на 47-м км трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда организовано движение машин в одну полосу. Автоинспекторы регулируют поток», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
На данном участке трассы водитель Lada Granta сбил лося. За рулем отечественного авто был 49-летний мужчина. Как сообщили в УГИБДД, он погиб на месте происшествия.
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