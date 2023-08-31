31 августа 2023

В ГИБДД раскрыли подробности ДТП на трассе, где организовано движение в одну полосу. Фото

Свердловчанин на трассе наехал на лося и погиб
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аварии инспекторы организовали движение машин в одну полосу (архивное фото) Фото:

На 47-м км трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда погиб 49-летний водитель Lada Granta после наезда на лося. Из-за этого ДТП силовикам пришлось организовать движение в одну полосу, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, 49-летний водитель Lada Granta ехал из Нижней Салды и сбил лося. Водитель погиб на месте происшествия. Движение машин на 47-м км трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда организовано в одну полосу», — написали инспекторы в Telegram.

Авария произошла 31 августа в 20 часов. Силовики выяснят, в каком состоянии находился водитель отечественного авто.

Ранее сообщалось, что на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда ввели движение в одну полосу. Поток машин регулируют инспекторы ГИБДД.

Водитель погиб на месте происшествия
Водитель погиб на месте происшествия
Фото:

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На 47-м км трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда погиб 49-летний водитель Lada Granta после наезда на лося. Из-за этого ДТП силовикам пришлось организовать движение в одну полосу, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 49-летний водитель Lada Granta ехал из Нижней Салды и сбил лося. Водитель погиб на месте происшествия. Движение машин на 47-м км трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда организовано в одну полосу», — написали инспекторы в Telegram. Авария произошла 31 августа в 20 часов. Силовики выяснят, в каком состоянии находился водитель отечественного авто. Ранее сообщалось, что на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда ввели движение в одну полосу. Поток машин регулируют инспекторы ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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