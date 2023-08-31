На 47-м км трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда погиб 49-летний водитель Lada Granta после наезда на лося. Из-за этого ДТП силовикам пришлось организовать движение в одну полосу, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, 49-летний водитель Lada Granta ехал из Нижней Салды и сбил лося. Водитель погиб на месте происшествия. Движение машин на 47-м км трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда организовано в одну полосу», — написали инспекторы в Telegram.
Авария произошла 31 августа в 20 часов. Силовики выяснят, в каком состоянии находился водитель отечественного авто.
Ранее сообщалось, что на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда ввели движение в одну полосу. Поток машин регулируют инспекторы ГИБДД.
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