31 августа 2023

Shot: Псков атакуют беспилотники ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иннопром 2023. Екатеринбург, бпла, беспилотник, бла, дрон
Жители Пскова сообщают об атаке украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Звуки стрельбы слышны в Пскове. По предварительным данным, город атакуют украинские БПЛА.

«Звуки стрельбы слышны в Пскове — предварительно город снова атакуют вражеские беспилотники», — пишет Shot в своем telegram-канале. Жители сообщают об автоматных очередях и громких хлопках, однако информация еще официально не подтверждена.

Накануне местные жители жаловались на десятки хлопков в Пскове. По их словам, взрывы звучали в районе аэропорта.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Звуки стрельбы слышны в Пскове. По предварительным данным, город атакуют украинские БПЛА. «Звуки стрельбы слышны в Пскове — предварительно город снова атакуют вражеские беспилотники», — пишет Shot в своем telegram-канале. Жители сообщают об автоматных очередях и громких хлопках, однако информация еще официально не подтверждена. Накануне местные жители жаловались на десятки хлопков в Пскове. По их словам, взрывы звучали в районе аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...