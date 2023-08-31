Shot: Псков атакуют беспилотники ВСУ

01 сентября 2023 в 01:54 Размер текста - 17 +

Жители Пскова сообщают об атаке украинских БПЛА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Звуки стрельбы слышны в Пскове. По предварительным данным, город атакуют украинские БПЛА. «Звуки стрельбы слышны в Пскове — предварительно город снова атакуют вражеские беспилотники», — пишет Shot в своем telegram-канале. Жители сообщают об автоматных очередях и громких хлопках, однако информация еще официально не подтверждена. Накануне местные жители жаловались на десятки хлопков в Пскове. По их словам, взрывы звучали в районе аэропорта.

Звуки стрельбы слышны в Пскове. По предварительным данным, город атакуют украинские БПЛА. «Звуки стрельбы слышны в Пскове — предварительно город снова атакуют вражеские беспилотники», — пишет Shot в своем telegram-канале. Жители сообщают об автоматных очередях и громких хлопках, однако информация еще официально не подтверждена. Накануне местные жители жаловались на десятки хлопков в Пскове. По их словам, взрывы звучали в районе аэропорта.