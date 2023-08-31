Shot: Псков атакуют беспилотники ВСУ

Жители Пскова сообщают об атаке украинских БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Звуки стрельбы слышны в Пскове. По предварительным данным, город атакуют украинские БПЛА.
«Звуки стрельбы слышны в Пскове — предварительно город снова атакуют вражеские беспилотники», — пишет Shot в своем telegram-канале. Жители сообщают об автоматных очередях и громких хлопках, однако информация еще официально не подтверждена.
Накануне местные жители жаловались на десятки хлопков в Пскове. По их словам, взрывы звучали в районе аэропорта.
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