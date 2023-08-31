31 августа 2023

Стала известна причина госпитализации депутата Сокола

РИАН: у госпитализированного депутата Сокола проблемы с сердцем
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Сокол.stock, stock, сокол сергей
У Сергея Сокола проблемы с сердцем и печенью Фото:

Депутата Госдумы РФ Сергея Сокола госпитализировали из-за проблем с печенью и сердцем. Об этом сообщил источник.

«Кровь — печень, сердце… Возможно, Сокола будут экстренно перевозить», — передает РИА Новости слова собственного источника.

Вечером 31 августа стало известно, что Сергей Сокол попал в больницу. В июле он был госпитализирован с перитонитом.

Сокол является кандидатом от «Единой России» на пост главы Хакасии. Выборы пройдут 10 сентября. После выписки из больницы он вместо восстановления сразу вернулся к интенсивной кампании, отмечали источники URA.RU. Соперниками Сокола являются Владимир Грудинин («Коммунисты России»), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Валентин Коновалов (КПРФ).

Перитонит — опасное для жизни острое хирургическое заболевание, которое возникает в результате воспаления брюшины из-за воздействия микробов, пищи или содержимого кишечника. Перитонит является показанием к немедленной госпитализации и оказанию неотложной помощи в виде операции с дренированием брюшной полости.

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Депутата Госдумы РФ Сергея Сокола госпитализировали из-за проблем с печенью и сердцем. Об этом сообщил источник. «Кровь — печень, сердце… Возможно, Сокола будут экстренно перевозить», — передает РИА Новости слова собственного источника. Вечером 31 августа стало известно, что Сергей Сокол попал в больницу. В июле он был госпитализирован с перитонитом. Сокол является кандидатом от «Единой России» на пост главы Хакасии. Выборы пройдут 10 сентября. После выписки из больницы он вместо восстановления сразу вернулся к интенсивной кампании, отмечали источники URA.RU. Соперниками Сокола являются Владимир Грудинин («Коммунисты России»), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Валентин Коновалов (КПРФ). Перитонит — опасное для жизни острое хирургическое заболевание, которое возникает в результате воспаления брюшины из-за воздействия микробов, пищи или содержимого кишечника. Перитонит является показанием к немедленной госпитализации и оказанию неотложной помощи в виде операции с дренированием брюшной полости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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