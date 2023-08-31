Стала известна причина госпитализации депутата Сокола

РИАН: у госпитализированного депутата Сокола проблемы с сердцем

01 сентября 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

У Сергея Сокола проблемы с сердцем и печенью Фото: Пресс-служба Государственной Думы Депутата Госдумы РФ Сергея Сокола госпитализировали из-за проблем с печенью и сердцем. Об этом сообщил источник. «Кровь — печень, сердце… Возможно, Сокола будут экстренно перевозить», — передает РИА Новости слова собственного источника. Вечером 31 августа стало известно, что Сергей Сокол попал в больницу. В июле он был госпитализирован с перитонитом. Сокол является кандидатом от «Единой России» на пост главы Хакасии. Выборы пройдут 10 сентября. После выписки из больницы он вместо восстановления сразу вернулся к интенсивной кампании, отмечали источники URA.RU. Соперниками Сокола являются Владимир Грудинин («Коммунисты России»), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Валентин Коновалов (КПРФ). Перитонит — опасное для жизни острое хирургическое заболевание, которое возникает в результате воспаления брюшины из-за воздействия микробов, пищи или содержимого кишечника. Перитонит является показанием к немедленной госпитализации и оказанию неотложной помощи в виде операции с дренированием брюшной полости.

Депутата Госдумы РФ Сергея Сокола госпитализировали из-за проблем с печенью и сердцем. Об этом сообщил источник. «Кровь — печень, сердце… Возможно, Сокола будут экстренно перевозить», — передает РИА Новости слова собственного источника. Вечером 31 августа стало известно, что Сергей Сокол попал в больницу. В июле он был госпитализирован с перитонитом. Сокол является кандидатом от «Единой России» на пост главы Хакасии. Выборы пройдут 10 сентября. После выписки из больницы он вместо восстановления сразу вернулся к интенсивной кампании, отмечали источники URA.RU. Соперниками Сокола являются Владимир Грудинин («Коммунисты России»), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Валентин Коновалов (КПРФ). Перитонит — опасное для жизни острое хирургическое заболевание, которое возникает в результате воспаления брюшины из-за воздействия микробов, пищи или содержимого кишечника. Перитонит является показанием к немедленной госпитализации и оказанию неотложной помощи в виде операции с дренированием брюшной полости.