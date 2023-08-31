31 августа 2023

Свердловский мэр отправится на фронт

Мэр Камышлова Половников отвезет УАЗы в зону спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Половников уедет с казаками в зону СВО Фото:

Мэр Камышлова Свердловской области Алексей Половников отвезет УАЗы российским бойцам, находящимся в зоне проведения спецоперации на Украине. Политик добавил, что вместе с ним поедут казаки и предприниматели.

«В очередной раз с нашими казаками и предпринимателями я поеду в зону СВО. Мы повезем УАЗы. Скажу честно, они достаются нам не просто», — написал Половников в соцсети «ВКонтакте».

Половников добавил, что также привезет солдатам колеса, запчасти, теплую одежду, влажные салфетки и другие вещи. Мэр Камышлова планирует передать гуманитарную помощь 10 сентября. Он приедет в танковые части.

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Мэр Камышлова Свердловской области Алексей Половников отвезет УАЗы российским бойцам, находящимся в зоне проведения спецоперации на Украине. Политик добавил, что вместе с ним поедут казаки и предприниматели. «В очередной раз с нашими казаками и предпринимателями я поеду в зону СВО. Мы повезем УАЗы. Скажу честно, они достаются нам не просто», — написал Половников в соцсети «ВКонтакте». Половников добавил, что также привезет солдатам колеса, запчасти, теплую одежду, влажные салфетки и другие вещи. Мэр Камышлова планирует передать гуманитарную помощь 10 сентября. Он приедет в танковые части.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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