Свердловский мэр отправится на фронт

Алексей Половников уедет с казаками в зону СВО
Мэр Камышлова Свердловской области Алексей Половников отвезет УАЗы российским бойцам, находящимся в зоне проведения спецоперации на Украине. Политик добавил, что вместе с ним поедут казаки и предприниматели.
«В очередной раз с нашими казаками и предпринимателями я поеду в зону СВО. Мы повезем УАЗы. Скажу честно, они достаются нам не просто», — написал Половников в соцсети «ВКонтакте».
Половников добавил, что также привезет солдатам колеса, запчасти, теплую одежду, влажные салфетки и другие вещи. Мэр Камышлова планирует передать гуманитарную помощь 10 сентября. Он приедет в танковые части.
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