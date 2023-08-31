При помощи космического аппарата специалистам НАСА удалось сфотографировать новый кратер на поверхности Луны. Ученые предполагают, что именно здесь потерпела крушение космическая станция «Луна-25».
«Космический аппарат НАСА (Lunar Reconnaissance Orbiter) сфотографировал новый кратер на поверхности Луны. Вероятно, это место падения российской станции „Луна-25“», —
В августе РФ впервые за 50 лет запустила космическую станцию «Луна-25». Она столкнулась с Луной после перехода на нерасчетную орбиту. В Кремле отмечали, что, несмотря на неудачу, постигшую программу, страна будет продолжать работать над космическими миссиями.
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