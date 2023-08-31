НАСА показало видео последствий крушения «Луны-25». Видео

01 сентября 2023 в 06:02 Размер текста - 17 +

Модуль разбился о поверхность Луны 20 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU При помощи космического аппарата специалистам НАСА удалось сфотографировать новый кратер на поверхности Луны. Ученые предполагают, что именно здесь потерпела крушение космическая станция «Луна-25». «Космический аппарат НАСА (Lunar Reconnaissance Orbiter) сфотографировал новый кратер на поверхности Луны. Вероятно, это место падения российской станции „Луна-25“», — передает американское космическое агентство. В августе РФ впервые за 50 лет запустила космическую станцию «Луна-25». Она столкнулась с Луной после перехода на нерасчетную орбиту. В Кремле отмечали, что, несмотря на неудачу, постигшую программу, страна будет продолжать работать над космическими миссиями.

При помощи космического аппарата специалистам НАСА удалось сфотографировать новый кратер на поверхности Луны. Ученые предполагают, что именно здесь потерпела крушение космическая станция «Луна-25». «Космический аппарат НАСА (Lunar Reconnaissance Orbiter) сфотографировал новый кратер на поверхности Луны. Вероятно, это место падения российской станции „Луна-25“», — передает американское космическое агентство. В августе РФ впервые за 50 лет запустила космическую станцию «Луна-25». Она столкнулась с Луной после перехода на нерасчетную орбиту. В Кремле отмечали, что, несмотря на неудачу, постигшую программу, страна будет продолжать работать над космическими миссиями.