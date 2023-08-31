31 августа 2023

НАСА показало видео последствий крушения «Луны-25». Видео

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Михаил Мишустин на НПО им. Лавочкина. Москва, сборка, спутник, инженер, наука, космонавтика, техник, сборочный цех, производство, сборщик, нпо лавочкина, луна-25
Модуль разбился о поверхность Луны 20 августа Фото:

При помощи космического аппарата специалистам НАСА удалось сфотографировать новый кратер на поверхности Луны. Ученые предполагают, что именно здесь потерпела крушение космическая станция «Луна-25».

«Космический аппарат НАСА (Lunar Reconnaissance Orbiter) сфотографировал новый кратер на поверхности Луны. Вероятно, это место падения российской станции „Луна-25“», — передает американское космическое агентство.

В августе РФ впервые за 50 лет запустила космическую станцию «Луна-25». Она столкнулась с Луной после перехода на нерасчетную орбиту. В Кремле отмечали, что, несмотря на неудачу, постигшую программу, страна будет продолжать работать над космическими миссиями.

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При помощи космического аппарата специалистам НАСА удалось сфотографировать новый кратер на поверхности Луны. Ученые предполагают, что именно здесь потерпела крушение космическая станция «Луна-25». «Космический аппарат НАСА (Lunar Reconnaissance Orbiter) сфотографировал новый кратер на поверхности Луны. Вероятно, это место падения российской станции „Луна-25“», — передает американское космическое агентство. В августе РФ впервые за 50 лет запустила космическую станцию «Луна-25». Она столкнулась с Луной после перехода на нерасчетную орбиту. В Кремле отмечали, что, несмотря на неудачу, постигшую программу, страна будет продолжать работать над космическими миссиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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