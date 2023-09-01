Собянин: ВСУ пытались испортить москвичам День знаний

ВСУ намеревались испортить москвичам День знаний, совершив попытку атаки беспилотников по Москве. Однако БПЛА был сбит ПВО в районе Люберец, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. <…> Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы.
Ранее военный политолог Олег Иванников в беседе с URA.RU заявил о возможной провокации со стороны Киева посредством атак по территории Москвы 1 сентября. Он также сказал, что в День знаний российские ПВО и погранслужбы будут работать в усиленном режиме.
ВСУ намеревались испортить москвичам День знаний, совершив попытку атаки беспилотников по Москве. Однако БПЛА был сбит ПВО в районе Люберец, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. <…> Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы. Ранее военный политолог Олег Иванников в беседе с URA.RU заявил о возможной провокации со стороны Киева посредством атак по территории Москвы 1 сентября. Он также сказал, что в День знаний российские ПВО и погранслужбы будут работать в усиленном режиме.