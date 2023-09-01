Собянин: ВСУ пытались испортить москвичам День знаний

Собянин: рядом с Люберцами сбили украинский беспилотник
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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин сообщил о попытке ВСУ сорвать День знаний атакой БПЛА Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

ВСУ намеревались испортить москвичам День знаний, совершив попытку атаки беспилотников по Москве. Однако БПЛА был сбит ПВО в районе Люберец, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. <…> Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы.

Ранее военный политолог Олег Иванников в беседе с URA.RU заявил о возможной провокации со стороны Киева посредством атак по территории Москвы 1 сентября. Он также сказал, что в День знаний российские ПВО и погранслужбы будут работать в усиленном режиме.

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ВСУ намеревались испортить москвичам День знаний, совершив попытку атаки беспилотников по Москве. Однако БПЛА был сбит ПВО в районе Люберец, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. <…> Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы. Ранее военный политолог Олег Иванников в беседе с URA.RU заявил о возможной провокации со стороны Киева посредством атак по территории Москвы 1 сентября. Он также сказал, что в День знаний российские ПВО и погранслужбы будут работать в усиленном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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