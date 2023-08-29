Подполковник МВД Иванников предупредил о массовых атаках ВСУ 1 сентября

29 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ для яркой картинки могут атаковать Москву 100 дронами, считает Олег Иванников Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не оставят без внимания День знаний, поэтому пограничные службы и ПВО России будут работать в усиленном режиме. 1 сентября на Москву может быть совершена атака беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) до 100 штук, чтобы показать Западу яркую картинку, предупредил в беседе с URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «ВСУ не оставят без внимания 1 сентября, попытаются организовать диверсии и террористические акты. Нанести как можно больший урон российской государственной власти, в первую очередь, информационный. Давно уже ВСУ действуют по принципу массовика-затейника для западного зрителя, который буквально с вожделением ожидает любой террористический акт, происходящий на территории России. Будут применяться БПЛА. То, что происходит сейчас, никак не сравнимо с полными возможностями ВСУ. Если наша ПВО работает сегодня в щадящем режиме, на Москву летят три-четыре летательных аппарата, то 1 сентября, учитывая значимость для россиян этого дня, может быть организована массовая атака — не менее 50 или 100. Такие возможности у ВСУ имеются. Большая ответственность будет возложена на российскую армию ПВО», — отметил Олег Иванников. Подполковник запаса МВД подчеркнул, что 1 сентября ВСУ могут попытаться перейти через российские границы и границы Беларуси. «Поражения ВСУ практически по всей линии соприкосновения и провал контрнаступления обязывает режим [президента Украины Владимира] Зеленского предпринять информационные атаки и террористические действия для того, чтобы минимизировать свои утраты на линии боевого соприкосновения. Поэтому нельзя исключать, что террористические группы будут пытаться переходить границу не только на территории России, но и Республики Беларусь. Это будет определенным испытанием для наших пограничников, сотрудников правопорядка, а также и белорусских спецслужб», — добавил Иванников. Ранее ВСУ применили для атак по Курской области картонные дроны-камикадзе SYPAQ. БПЛА начинили взрывчаткой и пустили около 16 беспилотников в сторону части РЭБ и военного аэродрома Халино. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ не оставят без внимания День знаний, поэтому пограничные службы и ПВО России будут работать в усиленном режиме. 1 сентября на Москву может быть совершена атака беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) до 100 штук, чтобы показать Западу яркую картинку, предупредил в беседе с URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «ВСУ не оставят без внимания 1 сентября, попытаются организовать диверсии и террористические акты. Нанести как можно больший урон российской государственной власти, в первую очередь, информационный. Давно уже ВСУ действуют по принципу массовика-затейника для западного зрителя, который буквально с вожделением ожидает любой террористический акт, происходящий на территории России. Будут применяться БПЛА. То, что происходит сейчас, никак не сравнимо с полными возможностями ВСУ. Если наша ПВО работает сегодня в щадящем режиме, на Москву летят три-четыре летательных аппарата, то 1 сентября, учитывая значимость для россиян этого дня, может быть организована массовая атака — не менее 50 или 100. Такие возможности у ВСУ имеются. Большая ответственность будет возложена на российскую армию ПВО», — отметил Олег Иванников. Подполковник запаса МВД подчеркнул, что 1 сентября ВСУ могут попытаться перейти через российские границы и границы Беларуси. «Поражения ВСУ практически по всей линии соприкосновения и провал контрнаступления обязывает режим [президента Украины Владимира] Зеленского предпринять информационные атаки и террористические действия для того, чтобы минимизировать свои утраты на линии боевого соприкосновения. Поэтому нельзя исключать, что террористические группы будут пытаться переходить границу не только на территории России, но и Республики Беларусь. Это будет определенным испытанием для наших пограничников, сотрудников правопорядка, а также и белорусских спецслужб», — добавил Иванников. Ранее ВСУ применили для атак по Курской области картонные дроны-камикадзе SYPAQ. БПЛА начинили взрывчаткой и пустили около 16 беспилотников в сторону части РЭБ и военного аэродрома Халино.