Mash: в Подмосковье полицейские накрыли тайник с героином на три млрд рублей

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Последствия атаки БПЛА по адресу Ленинский проспект 92к1. Москва, полицейский, перекрытие, полиция, оцепление, оцепление чп
В тайниках обнаружено 270 килограммов героина, пишет Mash Фото:

Полиция в Подмосковье задержала поставщика наркотиков, родом из Таджикистана, и обнаружила тайник с героином стоимостью около трех миллиардов рублей. Задержание произошло в Наро-Фоминске.

«В Наро-Фоминске, в автомобиле и тайниках обнаружено 270 килограмм порошка в общей сложности на 2,7 миллиардов рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что местом жительства задержанного было СНТ «Шелковик» в деревне Лобаново. Полицейские сначала обнаружили один килограмм на заднем сиденье его автомобиля. Затем они решили проверить остальные склады и направились на его участок.

Уже на входе полиция нашла 214 килограммов героина в упаковках, и еще шесть мешков весом по 9,3 килограмма. Наркобарон сбывал вещество, используя свой личный автомобиль Volkswagen Polo, передали в telegram-канале.

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Полиция в Подмосковье задержала поставщика наркотиков, родом из Таджикистана, и обнаружила тайник с героином стоимостью около трех миллиардов рублей. Задержание произошло в Наро-Фоминске. «В Наро-Фоминске, в автомобиле и тайниках обнаружено 270 килограмм порошка в общей сложности на 2,7 миллиардов рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что местом жительства задержанного было СНТ «Шелковик» в деревне Лобаново. Полицейские сначала обнаружили один килограмм на заднем сиденье его автомобиля. Затем они решили проверить остальные склады и направились на его участок. Уже на входе полиция нашла 214 килограммов героина в упаковках, и еще шесть мешков весом по 9,3 килограмма. Наркобарон сбывал вещество, используя свой личный автомобиль Volkswagen Polo, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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