Mash: в Подмосковье полицейские накрыли тайник с героином на три млрд рублей

01 сентября 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

В тайниках обнаружено 270 килограммов героина, пишет Mash Фото: Григорий Бергал © URA.RU Полиция в Подмосковье задержала поставщика наркотиков, родом из Таджикистана, и обнаружила тайник с героином стоимостью около трех миллиардов рублей. Задержание произошло в Наро-Фоминске. «В Наро-Фоминске, в автомобиле и тайниках обнаружено 270 килограмм порошка в общей сложности на 2,7 миллиардов рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что местом жительства задержанного было СНТ «Шелковик» в деревне Лобаново. Полицейские сначала обнаружили один килограмм на заднем сиденье его автомобиля. Затем они решили проверить остальные склады и направились на его участок. Уже на входе полиция нашла 214 килограммов героина в упаковках, и еще шесть мешков весом по 9,3 килограмма. Наркобарон сбывал вещество, используя свой личный автомобиль Volkswagen Polo, передали в telegram-канале.

Полиция в Подмосковье задержала поставщика наркотиков, родом из Таджикистана, и обнаружила тайник с героином стоимостью около трех миллиардов рублей. Задержание произошло в Наро-Фоминске. «В Наро-Фоминске, в автомобиле и тайниках обнаружено 270 килограмм порошка в общей сложности на 2,7 миллиардов рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что местом жительства задержанного было СНТ «Шелковик» в деревне Лобаново. Полицейские сначала обнаружили один килограмм на заднем сиденье его автомобиля. Затем они решили проверить остальные склады и направились на его участок. Уже на входе полиция нашла 214 килограммов героина в упаковках, и еще шесть мешков весом по 9,3 килограмма. Наркобарон сбывал вещество, используя свой личный автомобиль Volkswagen Polo, передали в telegram-канале.