В Свердловской области полковника МВД задержали за взятку в 750 тысяч

01 сентября 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Полицейский требовал деньги за то, чтобы не переквалифицировать дело по более тяжкой статье Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ирбите (Свердловская область) задержали замначальника по оперативной работе одного из ОВД за взятку 750 тысяч рублей. Полковник МВД шантажировал подравшихся предпринимателей тем, что потасовку могут переквалифицировать в разбой, а сверху подкинуть наркотики, сообщил источник. «Задержанных отправили к замначальника по оперативной работе Решетникову. Тот объявил мужчинам, что все серьезно. Потасовку могут переквалифицировать в разбой, а сверху подкинуть наркотики. Но все обойдется, если заплатить 750к. Пришлось согласиться», — сообщает подробности истории Ural Mash. После этого предприниматели обратились в ФСБ, и в день, когда они должны были передать деньги полицейскому, того скрутили. Силовика уже отстранили от должности, его обвиняют в мошенничестве и получении взятки. Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию о задержании одного из руководителей территориального ОВД и так прокомментировал ЧП с личным составом: «Операцию по задержанию и изобличению подозреваемого в коррупционном преступлении должностного лица проводили оперуполномоченные регионального ФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в рамках реализации поступившей сыщикам оперативной информации. Из системы МВД подозреваемый уволен по отрицательным мотивам. В случае, если его вина будет доказана в ходе предстоящего судебного разбирательства, ему предстоит понести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Об итогах судебного вердикта мы обязательно дополнительно проинформируем общественность и СМИ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ирбите (Свердловская область) задержали замначальника по оперативной работе одного из ОВД за взятку 750 тысяч рублей. Полковник МВД шантажировал подравшихся предпринимателей тем, что потасовку могут переквалифицировать в разбой, а сверху подкинуть наркотики, сообщил источник. «Задержанных отправили к замначальника по оперативной работе Решетникову. Тот объявил мужчинам, что все серьезно. Потасовку могут переквалифицировать в разбой, а сверху подкинуть наркотики. Но все обойдется, если заплатить 750к. Пришлось согласиться», — сообщает подробности истории Ural Mash. После этого предприниматели обратились в ФСБ, и в день, когда они должны были передать деньги полицейскому, того скрутили. Силовика уже отстранили от должности, его обвиняют в мошенничестве и получении взятки. Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил URA.RU информацию о задержании одного из руководителей территориального ОВД и так прокомментировал ЧП с личным составом: «Операцию по задержанию и изобличению подозреваемого в коррупционном преступлении должностного лица проводили оперуполномоченные регионального ФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в рамках реализации поступившей сыщикам оперативной информации. Из системы МВД подозреваемый уволен по отрицательным мотивам. В случае, если его вина будет доказана в ходе предстоящего судебного разбирательства, ему предстоит понести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Об итогах судебного вердикта мы обязательно дополнительно проинформируем общественность и СМИ».