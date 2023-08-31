Шумков подарил ноутбук первокласснице, отец которой погиб на СВО

Вадим Шумков проводил дочь погибшего на СВО бойца в первый класс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков навестил семью погибшего на спецоперации курганского бойца, дочь которого пошла в первый класс. Глава региона проводил девочку в класс гимназии и подарил ей ноутбук, сообщают курганские telegram-каналы.

«Вадим Шумков сегодня с утра навестил семью погибшего в СВО бойца. Вероника — дочь героя, защищавшего Родину, сегодня пошла в первый класс. Глава региона поздравил девочку с этим знаменательным днем, подарил ей ноутбук, который пригодится в процессе учебы, также привез подарок для младшего брата девочки. Веронику вместе с мамой Вадим Шумков сопроводил до школы №30 и за руку завел первоклассницу в учебное учреждение, а затем и в школьный кабинет, разрешил ей первой выбрать место за партой», — пишет telegram-канал «Срочно и точно».

Ранее URA.RU писало, что Шумков посетил гимназию №30. Губернатор поздравил детей с началом учебного года, пожелав им удачи в учебе.