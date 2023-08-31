31 августа 2023

Шумков подарил ноутбук первокласснице, отец которой погиб на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, шумков вадим
Вадим Шумков проводил дочь погибшего на СВО бойца в первый класс Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков навестил семью погибшего на спецоперации курганского бойца, дочь которого пошла в первый класс. Глава региона проводил девочку в класс гимназии и подарил ей ноутбук, сообщают курганские telegram-каналы.

«Вадим Шумков сегодня с утра навестил семью погибшего в СВО бойца. Вероника — дочь героя, защищавшего Родину, сегодня пошла в первый класс. Глава региона поздравил девочку с этим знаменательным днем, подарил ей ноутбук, который пригодится в процессе учебы, также привез подарок для младшего брата девочки. Веронику вместе с мамой Вадим Шумков сопроводил до школы №30 и за руку завел первоклассницу в учебное учреждение, а затем и в школьный кабинет, разрешил ей первой выбрать место за партой», — пишет telegram-канал «Срочно и точно».

Ранее URA.RU писало, что Шумков посетил гимназию №30. Губернатор поздравил детей с началом учебного года, пожелав им удачи в учебе.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков навестил семью погибшего на спецоперации курганского бойца, дочь которого пошла в первый класс. Глава региона проводил девочку в класс гимназии и подарил ей ноутбук, сообщают курганские telegram-каналы. «Вадим Шумков сегодня с утра навестил семью погибшего в СВО бойца. Вероника — дочь героя, защищавшего Родину, сегодня пошла в первый класс. Глава региона поздравил девочку с этим знаменательным днем, подарил ей ноутбук, который пригодится в процессе учебы, также привез подарок для младшего брата девочки. Веронику вместе с мамой Вадим Шумков сопроводил до школы №30 и за руку завел первоклассницу в учебное учреждение, а затем и в школьный кабинет, разрешил ей первой выбрать место за партой», — пишет telegram-канал «Срочно и точно». Ранее URA.RU писало, что Шумков посетил гимназию №30. Губернатор поздравил детей с началом учебного года, пожелав им удачи в учебе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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