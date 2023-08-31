31 августа 2023

Свердловского экс-мэра с подпорченной репутацией отправили решать межнациональные проблемы

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Поездка Дениса Паслера в Талицу, толкачев александр, паслер денис
Александр Толкачев (крайний слева) был мэром Талицы с 2010 по конец августа 2023 года Фото:

Бывший глава Талицы (Свердловская область) Александр Толкачев, к которому под конец службы были претензии коррупционного характера, стал начальником Юго-Западного управления Федерального агентства по делам национальностей. Копия приказа о его назначении есть в распоряжении URA.RU.

«Принять Толкачева Александра Геннадьевича на государственную гражданскую службу, назначить на должность федеральной государственной гражданской службы начальника Юго-западного управления Федерального агентства по делам национальностей», — говорится в приказе. К обязанностям Толкачев приступил 30 августа. О том, что он может перейти в ФАДН, URA.RU сообщало 17 августа.

Толкачев являлся одним из опытнейших свердловских мэров. Он руководил Талицей с 2010 года, а 28 августа дума Талицы приняла его отставку. По неофициальным данным, в последнее время у антикоррупционных органов стали возникать вопросы к работе Толкачева. В предыдущие годы мэр пользовался высочайшим покровительством — к нему давно расположен сам губернатор

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Бывший глава Талицы (Свердловская область) Александр Толкачев, к которому под конец службы были претензии коррупционного характера, стал начальником Юго-Западного управления Федерального агентства по делам национальностей. Копия приказа о его назначении есть в распоряжении URA.RU. «Принять Толкачева Александра Геннадьевича на государственную гражданскую службу, назначить на должность федеральной государственной гражданской службы начальника Юго-западного управления Федерального агентства по делам национальностей», — говорится в приказе. К обязанностям Толкачев приступил 30 августа. О том, что он может перейти в ФАДН, URA.RU сообщало 17 августа. Толкачев являлся одним из опытнейших свердловских мэров. Он руководил Талицей с 2010 года, а 28 августа дума Талицы приняла его отставку. По неофициальным данным, в последнее время у антикоррупционных органов стали возникать вопросы к работе Толкачева. В предыдущие годы мэр пользовался высочайшим покровительством — к нему давно расположен сам губернатор
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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